NBA／快艇壞消息 雙星觸發防疫規定本周恐都不能打
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-26 10:59:18
洛杉磯快艇近日豪取一波7連勝攻佔上聯盟榜首，不過今(26)日傳出壞消息，雙星「可愛」Kawhi Leonard、Paul George觸發聯盟新冠肺炎防疫規定，兩人恐缺席至本周結束。
快艇昨天以108:1000擊敗雷霆收獲7連勝，Leonard狀態出色攻下全場最佳34分9籃板8助攻，未料今天就因為疫情關係必須強制休兵，快艇接下來將進行6場客場之旅，兩人也都因防疫規定沒搭上飛機隨隊。消息人士指出，Leonard和George理論上仍有可能在本周回歸，但球團對他們的預期是缺席至本周結束，換句話說至少缺席3場比賽。
今天原定要進行的鵜鶘對馬刺的比賽也因疫情被迫推遲，兩隊人員均實行密切接觸追蹤措施，因此無法滿足比賽所需最低8人參賽要求。不過美國媒體透露，是團隊中某位非球隊人員確診，非球員染疫。
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