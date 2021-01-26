蔡政府難題！6成6民眾不滿萊豬開放、5成4樂見反萊豬公投
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-26 11:13:02
2020年8月28日，總統蔡英文宣布2021年起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口。根據台灣民意基金會最新民調結果顯示，僅2成8滿意蔡政府開放美國萊豬、約6成6不滿意；此外，更有5成4民眾樂見反萊豬公投通過，美國萊豬恐怕已成為蔡政府執政難解之題。
根據台灣民意基金會最新民調結果顯示，5.9％非常滿意蔡政府開放美國萊豬、22.3％還算滿意、24.5％不太滿意、41.8％一點也不滿意、5.5％沒意見、 不知道或拒答；僅2成8民眾滿意蔡政府開放美國萊豬進口政策，約6成6不滿意，不滿意者比滿意者多38％。此外，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的4成2，意味著蔡政府開放美國萊豬進口的政策正遭遇強大社會主流民意的反彈。與上個月數據相比，滿意美國萊豬進口政策的民眾少了1.6％、不滿意者增加了3.8％，表示過去1個月以來，朝野角力出現新的變化，而這個新變化明顯對蔡政府不利，未來執政團隊壓力恐怕會越來越大。
另外，有31.3％非常樂見國民黨正在推動的反萊豬公投通過、23％還算樂見、20％不太樂見、16.1％一點也不樂見、9.6％沒意見、不知道或拒答。也就是說，有5成4民眾樂見反萊豬公投過關，3成6不樂見。本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。