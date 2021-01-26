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拜登執政後台美關係未見倒退　台灣人憂慮感降低

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-26 11:30:22

▲英媒報導，拜登（Joe Biden）計畫就任美國總統後，選擇英國為北美洲以外第一個出訪地，並認為他應該與英國首相強生修補關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登（Joe Biden）上任後，台美關係未見倒退，駐美代表蕭美琴甚至接受美國官方邀請出席拜登的就職典禮。（圖／美聯社／達志影像）
拜登（Joe Biden）宣誓就職美國總統後，台灣人相當憂心台美關係是否因此倒退。根據台灣民意基金會最新民調結果，與3個月前的數據相比顯示，對台美關係有倒退疑慮的民眾減少了10％、不擔憂的人也增加了11％。
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在前美國總統川普（Donald Trump）任期內，台美關係不斷升溫，這也導致許多人擔憂拜登上任後，是否造成台美關係倒退。但根據台灣民意基金會最新民調結果顯示，有7.9％非常擔憂、20.4％有點擔憂、37.5％不太擔憂、27.1％一點也不擔憂、7.1％沒意見、不知道或拒答；也就是有6成5民眾基本上不擔心拜登主政下的台美關係會倒退，但有2成8的人擔憂。
與3個月前數據相比，有11.6％非常擔憂、26.6％有點擔憂、33％不太擔憂、20.6％一點也不擔憂、8.3％沒意見、不知道或拒答，可以發現，目前台灣人民對台美關係倒退的憂慮減少。
本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。
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