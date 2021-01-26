女星「不敢承認住桃園」　建議封城：大家忍耐1個月

衛生福利部桃園醫院爆發群聚感染，引起社會廣泛議論，儘管總統蔡英文和眾多官員呼籲民眾體諒醫護人員、齊心防疫，桃園人仍被貼上標籤，不少企業、公司也開始下達禁桃令，對此，嫁到桃園多年的藝人佩佩（蔡佩伶）也出面發聲，表示現階段若封城，或許可以讓大家度過難關。

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據《自由時報》報導，面對避桃風波，佩佩坦言不敢向大家承認自己住在桃園，目前在育幼院教課的她，主動詢問院長自己是否該暫時請假，對方竟直接答應：「真是太謝謝妳了！」儘管家裡離部桃還有些距離，佩佩仍建議桃園封城，認為防疫非常時期，大家必須攜手面對，「疫情都在桃園，大家忍耐1個月」，也希望待疫情緩解後，能繼續回到育幼院教課。

桃園市長鄭文燦昨（25）日晚間在臉書上表示會採取更高強度的防疫對策，「桃園是疫情的第一道防線，我們必須採取更嚴格的管制，我們沒有鬆懈的本錢，更沒有放棄的權利。」同時呼籲外界冷靜、團結、彼此信任、互相扶持和按部就班，並做好每一項防疫工作，才有可能戰勝疫情。（編輯：侯家瑜）

▲佩佩呼籲大家攜手面對疫情。（圖／佩佩臉書）