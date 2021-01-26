名家論壇》韋安／「罷捷」讓民進黨陷入意外危機？

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即使國民黨內部，也傳出聲音，「罷捷」只重反應民意的過場。重點是為了未來罷免台中立委陳柏惟的「刪Q」大戲，做預熱。
不過，從民進黨由上而下的多種舉動，卻讓人發現「罷捷」成功的可能性，並非外界預期的那麼低。民進黨主席，總統蔡英文一週內兩次呼籲「保捷」；罷韓主力Wecare高雄團體，高調復出號召投反罷免票；各路綠營或親綠人士，也發出各種「保捷」的聲音。
有不少所謂兩黨的內部「罷捷」民調，都有策略操作，擾亂對手陣營的撇步，基本上沒有什麼參考價值。比較「科學」地分析罷免結果，可以從「罷韓」和「罷王」過程中的具體數据中找到答案。
「罷韓」有效連署人數377,662，實際投出的「罷韓」票為939,090張，投票數是有效連署人數的2.47倍。「罷王」有效連署人數為33,362人，實際投出的罷免票為8,4582票，投票數是有效連署人數的2.39倍。
「罷捷」有效連署人數是30,498，如果採「罷韓」的連署及投票倍數比，有可能投出同意罷免票為30,498x 2.47=75,330。若以「罷王」的「倍數」比計算，則為30,498×2.39=72,890。這兩者都超過黃捷所在選區舉總人數28萬7829人的1/4以上7萬1958，亦即都跨過了成功罷免門檻。
一場地方議員的罷免投票，已經儼然成為藍綠對決大戲。從政治效應來看，對民進黨的風險，顯然要大於國民黨。
蔡英文以黨主席和總統之姿「保捷」，如果還是「保不住」，則這場罷免投票，變成不信任投票。或即使罷免未成功，但同意罷免票高於不同意罷免票，同樣會對蔡目前的高聲望產生某種傷害。
對國民黨及其黨主席江啟臣而言，這場罷免有如何的結果，都不會有太多的失分。在「罷韓」和高雄市長補選兩場慘敗之後，「罷捷」成功是意外，不成功則是理所當然。
從罷免前立委蔡正元、黃國昌，到「罷韓」、「罷王」，罷免的一方都是激情攻擊方，反罷方都是被動防守方，無論罷免成功與否，罷免票也都多過反罷免票。
民進黨意外地捲入一個艱困的戰場裡面，在未來不到2週，除非有什麼令人意想不到招數，才能化解這場危機。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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