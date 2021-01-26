兩岸關係比外交重要？6成7民眾不贊成
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-26 11:55:07｜2021-01-26 11:56:13
總統蔡英文上任後，台美關係不斷升溫，也因為防疫有成，打開國際能見度，但兩岸關係也因此陷入僵局。不過根據台灣民意基金會最新民調結果顯示，僅11.8％民眾非常贊成「台灣應該避免刺激中共，停止提升國際地位」、13.9％還算贊成、30.5％不太贊成、36.9％一 點也不贊成，6.9％沒意見、不知道或拒答；換句話說，6成7民眾認為外交比兩岸關係重要。
對台灣而言，兩岸關係與外交關係究竟熟輕熟重，一直是政治上重要的爭點，而台灣人又是怎麼看待這個爭論不休的議題？根據台灣民意基金會針對「是否贊成兩岸關係比外交關係重要，為避免刺激中 共，台灣最好停止各種提昇國際地位的努力？」這個問題進行調查，結果僅11.8％非常贊成、13.9％還算贊成、30.5％不太贊成、36.9％一 點也不贊成，6.9％沒意見、不知道或拒答。也就是有6成7的民眾基本上不贊成「兩岸關係比外交關係重要」，另外2成6則贊成兩岸關係比較重要。顯示出大多數台灣人期盼台灣走向國際、能在國際社會立足，而非在兩岸關係的框架下尋求國際空間。本次民調訪問期間為1月18日至1月19日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為1,081份，在95％信心水準下，約±2.98百分點。