和平封院中央下令？游錫堃斥馬英九「講話憑良心」

衛福部桃園醫院群聚感染，讓民眾想起2003年SARS爆發時，台北和平醫院封院一事，對於當年決策封院討論，馬英九辦公室表示，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都由「中央下令，地方執行」。不過，時任行政院長的立法院長游錫堃今天(26日)表示，在和平醫院要封院前，馬英九並未和他報告，「我完全不知道」，「請馬前總統講話要憑良心！」

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前台北市政府衛生局長邱淑媞日前批評中央流行疫情指揮中心欠缺防疫邏輯，引發爭議，也讓當年和平醫院封院一事再被提起，有媒體指出，當年決定封院的元兇是時任台北市長的馬英九。馬英九辦公室則回應，當年的防疫決策模式跟現在一樣，都由「中央下令，地方執行」，呼籲各界尊重專業，配合指揮中心齊心防疫，勿再以此噴政治口水、以訛傳訛，誤導大眾的防疫認知。

對此，游錫堃受訪時說，大家現在討論2003年SARS經驗，但他覺得馬英九講話要憑良心，馬事前並沒有和他報告，等封院後他還要做危機處理，封院第二天時，他馬上召見馬，為保護馬還約在官邸秘密了解。





游錫堃提及，當年很多需要中央支援的，他全部答應，「但我要求馬都沒做到」，如要求曾到和平醫院看病的人，全部整理追蹤，但馬都沒做到。

「我請馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人！」游錫堃說，不要把責任推給中央，馬英九都有來開行政院會，為何和平醫院封院前不必報告？「我本來不想講，SARS的事情，我從來沒有批評過他」。