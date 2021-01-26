高雄新春小物大受歡迎 春節前陸續進行物價查訪
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-26 12:12:03｜2021-01-26 12:13:14
高雄邁入第101年，高雄市政府特別製作了多款2021年新春小物，大受民眾歡迎，高雄市長陳其邁表示，自己最喜歡「犇向美好」方形Q版春聯，可以把它當成一個旅遊地圖，到過哪裡就打個鉤；而農曆春節將近，主計處也表示，相關單位將陸續進行物價查訪，希望平穩物價，讓市民朋友能夠過個好年。
高雄市長陳其邁說，新春小物是每年的應景，討個喜氣，這次是比較特別是有各種不同的新春小物，像大、小朋友就非常喜歡的福袋是今年的生肖牛的卡通造型，而且裡面還有一個一元，本來還在想說要用1元還是10元，後來還是覺得說1元是一元復始、萬象更新的意思，金額雖少但寓意好。陳其邁也說，他很喜歡「犇向美好」方形Q版春聯，這個貼床頭、貼書桌，貼冰箱也行，想貼哪裡就貼哪裡，裡面還有一些高雄的農特產品、觀光景點，可以把它當成一個旅遊地圖，假如有到哪一個地方，像岡山之眼或者是海音中心，就打個勾，或釘一個圖釘，看能不能在過年期間把這些旅遊景點都把它走完，但要記得戴口罩，避免群聚，多到戶外多走走，對防疫新生活也比較好，祝大家新年快樂。
主計處長李瓊慧則表示，因為年節將近，春節的物價的查訪的部分從1月21日開始到2月4日，這段期間相關單位將進行查訪，農產品是由農業局負責，水產品是由這個海洋局負責，而有關大賣場還有我們這個零售市場的這些物價的部分，是由經發局負責，如果民眾對於個別物價有一些疑義的話，可透過1999或者1950消保官的專線提出來，春節期間的物價市府會積極的去瞭解、平穩物價，讓市民朋友能夠過個好年。