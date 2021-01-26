提升防疫等級 侯友宜：鄰近桃園6區禁老人共餐
記者陳志仁/新北報導
2021-01-26 12:14:22
衛福部部立桃園醫院的群聚感染，引發民眾的恐慌；面對疫情嚴峻的時刻，新北市長侯友宜今(26)日宣布，將採取更嚴格的防疫，鄰近桃園市的林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌、三峽等6區，老人共餐一律禁止，其它23區則以外帶為原則。
侯友宜今日視察三峽龍埔國小學校寒假活動防疫措施及物資的整備，並接受媒體的聯訪；侯友宜表示，新北與桃園不但鄰近且是一個生活圈，一定會跟桃園並肩作戰，同步採取嚴格的防疫，全新北市已在做大清消的防疫，同時也採取更嚴格的防疫，包括最接近桃園市的林口、泰山、新莊、樹林、鶯歌、三峽等6個區，一律禁止老人共餐，其它區以外帶為原則。侯友宜說，今日也特到三峽區塊視察學校的課後輔導、寒假育樂營，因為在疫情嚴峻的時刻，採取更嚴格的防疫，學校在課後輔導與上課的期間一樣，採三級防護、健康五原則，一定要做到位，也順便巡視防疫的物資有沒有整備好；另學校的周遭、市場、公園，及很多的公共領域都已在做大清消，希望接此減少環境的汙染，更會跟桃園採取同步的態度嚴格防疫。
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