公費流感疫苗全民開放 陳時中：30號起都能打
記者劉雅文/台北報導
2021-01-26 15:16:11
中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，截至今(110)年1月25日，公費流感疫苗總接種數約600.2萬劑，未來將要從今年1月30日起，擴大提供全民接種。指揮官陳時中也呼籲尚未接種的公費計畫對象，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群儘快接種。
指揮中心指出，因應109年度公費流感疫苗開打初期，因COVID-19疫情民眾接種踴躍，共增購41萬劑疫苗，其中35萬劑為限18歲(含)以上使用之自美國專案進口Flublok四價流感疫苗，該增購疫苗均已配送至地方政府衛生局轉發轄區合約院所及衛生所，提供民眾接種。另外，考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，指揮中心也強調，建議自主健康管理者，在自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。
依據疾管署監測資料顯示，上週(1月17日至1月23日)國內類流感門急診就診共39,656人次，較前一週上升5.6%，仍較前4個流感季同期為低；近4週社區呼吸道病毒分離以呼吸道融合病毒(41.7%)為多，惟近期檢出數已呈下降，其次為單純疱疹病毒(29.6%)；國內自去(2020)年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例，均明顯低於前4個流感季同期(2016至2020年同期病例數為256至845例、死亡數41至137例)。
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