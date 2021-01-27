防桃園院內群聚擴大　北北桃地區醫院都停止開放探病

宣布因應國內醫院發生COVID-19院內感染事件，調整醫療院所門禁及人員管制措施，北北桃地區所轄醫院即日起至110年2月9日止，除例外情形，停止開放探病，住院病人之陪病者仍為1名。

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其中因為考量衛生福利部桃園醫院就醫民眾主要分布於北北桃地區，台北市、新北市及桃園市所轄醫院即日起至110年2月9日止，除例外情形外，停止開放探病。但也有例外情形，像是(一)病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

指揮中心也再次呼籲民眾進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。醫療機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。