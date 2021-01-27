部桃143名醫護隔離期滿　陳時中：2週後「全院採檢」

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陳時中還提到，針對目前姊隔離的143名醫護，根據前進指揮所計畫，先不進到醫院裡，將來會安排兩批人力，適度做交換，與目前院內人力分開，希望避免交叉感染風險。
另外針對，未被匡列紅區的11樓護理之家相關人員，指揮中心也表示同樣於兩週後進行二次採檢，另外針對綜合大樓共計309人，指揮中心也預計從明天開始做PCR檢測，以及相關環境病毒採檢。
另外有台大公衛專家認為，院內感染樂觀看待的話，會在一兩週內結束，對此陳時中回應，有些專家看法悲觀、有些樂觀，都值得參考，但是最主要是疫情控制住，把防火牆建立起來。
另外有媒體指出，針對相關保全、清潔員、物流、業代是四大漏洞，陳時中也解釋，針對保全、清潔員人員，都有匡列，（列為自主健康管理），另外物流等人員則是一規定未進到院區，陳強調，目前回溯工作很順利，如果有人沒被通知到，歡迎跟指揮中心聯絡。
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