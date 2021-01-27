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部桃143名醫護隔離期滿　陳時中：2週後「全院採檢」

記者劉雅文/台北報導

2021-01-27 15:34:39

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲桃園部立醫院爆發群聚感染，指揮中心再度召開記者會說明。　（示意圖／記者李春台攝）
部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（27）天召開例行記者會，指揮官陳時中表示，針對部立桃園醫院院內群聚感染事件，目前隔離總計3482人，醫院399人、社區473人、回溯2610人。
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針對先前隔離的醫護人員，目前有143人隔離期滿，且隔離期滿後採檢也都陰性，未來指揮中心也會調用採檢貨櫃屋，每日可以增加600到800人的檢驗，因應2/4後將會全院採檢。
陳時中還提到，針對目前姊隔離的143名醫護，根據前進指揮所計畫，先不進到醫院裡，將來會安排兩批人力，適度做交換，與目前院內人力分開，希望避免交叉感染風險。

另外針對，未被匡列紅區的11樓護理之家相關人員，指揮中心也表示同樣於兩週後進行二次採檢，另外針對綜合大樓共計309人，指揮中心也預計從明天開始做PCR檢測，以及相關環境病毒採檢。

另外有台大公衛專家認為，院內感染樂觀看待的話，會在一兩週內結束，對此陳時中回應，有些專家看法悲觀、有些樂觀，都值得參考，但是最主要是疫情控制住，把防火牆建立起來。

另外有媒體指出，針對相關保全、清潔員、物流、業代是四大漏洞，陳時中也解釋，針對保全、清潔員人員，都有匡列，（列為自主健康管理），另外物流等人員則是一規定未進到院區，陳強調，目前回溯工作很順利，如果有人沒被通知到，歡迎跟指揮中心聯絡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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