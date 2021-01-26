挺黃捷！鄭運鵬：罷免大戰不是好事
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-26 13:56:54
無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，綠營正全力保住黃捷，不讓她步上日前遭到罷免的前桃園市議員王浩宇後塵。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說，希望高雄市鳳山區的選民朋友可以思考一下，黃捷是不是一位好的議員？這樣的報復性罷免最後演變成罷免大戰，對整體國家和市政運作並不是件好事。
根據一份藍營內部民調顯示，同意罷免黃捷的票數距離門檻還有一大段距離。對此，鄭運鵬認為，國民黨釋放這樣的民調，一方面也是國人在看到王浩宇被動員罷免後，開始檢討台灣是不是要跟著國民黨的操作，出現這麼高的政治對立。鄭運鵬說，也有可能是要操作危機動員，讓國民黨支持者表態出來罷免。鄭運鵬也說，他上個月就指出，國民黨動員罷免黃捷、王浩宇及部分立委，這些操作的目的是用罷免綁公投，再複製2018大選的經驗，讓民進黨與蔡英文總統的執政失去公信力。民進黨高雄立委許智傑近日陪著黃捷一起站路口、宣傳「反報復救黃捷」行動。許智傑指出，從國民黨的民調來看，顯示「罷捷」難度很高，但是還是要小心謹慎、全力以赴，保持步調、全力衝刺，每天站路口，勤跑基層拜票拜年，希望能留下黃捷這個好議員，全力挺黃捷，一起度過這個難關。