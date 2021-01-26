和平醫院封院誰的鍋？ 馬營怒嗆游錫堃「院長當假的？」
新頭殼
2021-01-26 14:06:17｜2021-01-26 14:06:33
前台北市衛生局長邱淑媞因桃園醫院群聚感染事件，砲轟中央流行疫情指揮中心，意外引發藍綠針對SARS期間台北市和平醫院封院事件互相翻舊帳。時任台北市長的前總統馬英九昨主張，封院是「中央下令，地方執行」，惹來時任行政院長游錫堃反駁，要馬英九講話憑良心。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（26日）再怒嗆，游錫堃院長是當假的嗎？
游錫堃上午受訪稱，馬英九在當年的和平醫院封院事前，根本沒有跟時任行政院長的他做報告，等到要封院後，中央才要做危機處理，他在第二天馬上就召見馬英九，那時候還為了保護馬，約到官邸秘密與馬了解，並向馬說若有很多事情要中央支援「我全部答應」，但中央要求在和平醫院看過病的病患全部都要整理出來讓中央追蹤，結果北市府完全沒有做到。面對游錫堃指責。蕭旭岑表示，和平封院是中央決議下令，地方政府執行，當時公文俱在，游院長怎好意思甩鍋？游院長沒有看到4月24日的會議記錄嗎？應該向游院長報告的不是當天出席會議的時任行政院副院長林信義嗎？
蕭旭岑指出，在《回首SARS》書中，表示不後悔做封院決策的時任衛生署長涂醒哲，做決定之前難道也跳過游錫堃？游錫堃院長是當假的嗎？18年後還說不知道，是承認自己在狀況外嗎？蕭旭岑強調，防疫當頭，最不需要的就是政治鬥爭，應該要齊心抗疫，立法院長更應以身作則。馬前總統辦公室已還原當年封院事實，呼籲游錫堃少噴政治口水，講話真正要憑良心，不要搞不清楚狀況亂講，貽笑大方。