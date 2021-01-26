SWAG仿北捷拍片惹爭議 iWIN：已列兒少防護黑名單
記者賴志昶／台北報導
2021-01-26 14:50:11
成人影音平台SWAG再起爭議！SWAG日前於拍攝成人影片中，搭設攝影棚完整模擬台北捷運車廂場景，引起各界議論。對此，台北捷運第一時間發布聲明，強烈譴責業者企圖以此宣傳手法，誤導民眾吸引會員。此外，監督網路內容的iWIN網路內容防護機構也向《NOWnews今日新聞》記者表示，目前已將此網站列入兒少防護黑名單中，但對於業者的行銷手法不便置喙。
《NOWnews今日新聞》去（2020）年5月針對SWAG等類型的成人直播平台亂象，製作「直擊SWAG」一系列專題報導，內容揭露該公司最原始母公司已解散並移轉到境外，不僅沒有主管機關可管，只能靠半官方機構iWIN防護。iWIN是國家通訊傳播委員會NCC依照兒少法第46條授權，於2013年邀請各部會委託民間單位所成立的網路內容防護機構，後於2017年透過政府公開招標，委由台北市電腦公會承接執行，主要業務是為推動網路平台業者自律，同時防止兒童及少年接觸有害其身心發展的內容。《NOWnews今日新聞》於該專題中訪問iWIN執行長黃益豐探討SWAG亂象，報導發布後，SWAG立即致信到iWIN，雙方召開協商會議，當時SWAG表示願意配合官方進行內容規範，也說明了直播主實名認證、付費預設為信用卡等措施的改進方式，不過隨後又因為本公司持續追蹤報導而神隱。
此後至今，SWAG還是陸續上了不少媒體版面，包含於去年5月於台北市東區商圈「野戰」遭到法辦、去年12月派出女優於人來人往的西門商圈舉牌「徵炮友」等，屢屢造成網路話題。
如今，SWAG於25日在臉書上秀出女優與北捷車廂合影，再引起各界議論。對此，北捷發表聲明澄清，業者拍攝場地並非北捷場站實地進行，強烈譴責業者企圖以此宣傳手法，誤導民眾吸引會員，希望社會大眾切勿上當信以為真。
對於SWAG再度引發話題，《NOWnews今日新聞》再次訪問iWIN。iWIN指出，他們主要還是著重關注該平台本身的防護機制是否充足，影片內容有無涉及兒少不宜或兒少性剝削等態樣，雖然SWAG已調整部分防護機制，也需要註冊會員才能看到影片列表，但在會員註冊方面並無進行手機或信用卡認證，而註冊登入後即可看到無碼影片首頁，仍有調整的空間，因此iWIN目前已將此網站列入兒少防護黑名單中。至於SWAG的行銷手法，因為屬於該業者營運模式，因此iWIN不便置喙。
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