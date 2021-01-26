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部桃匡列北市佔7人　衛生局：開立隔離通知單、擴大調查

記者丁上程/台北報導

2021-01-26 14:39:41

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲針對部桃醫院擴大匡列居家隔離人數，北市府方面在26日下午接獲名單，一共有7人遭到匡列。（圖／記者李春台攝）
新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，衛福部桃園醫院院內感染的情況逐漸蔓延，防疫指揮中心24日下午宣布，將擴大匡列5000人進行居家檢疫。而北台灣各縣市首當其衝，也都紛紛提前做準備。而歷經兩天後，台北市政府方面終於收到匡列名單，有7人曾在列管時間內出院，北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，今天（26日）將開立隔離通知書，並且擴大調查這7人是否有同住者以及陪病者。
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因應衛福部桃園醫院院內感染的狀況持續擴散，衛福部長陳時中也在24日晚間，宣布擴大匡列曾進出部桃的相關人等，初步估計5000人將進行居家檢疫。而因為地緣關係，北台灣各縣市也繃緊神經，新北市長侯友宜更一度表示新北相關人數可能多達500人，而北市方面則是相對保守，強調未取得相關名單，而從部桃醫院轉入北市轄內醫院的人數則有44人，目前都在妥善管制中。
而在兩天後，台北市衛生局方面也接到指揮中心交付的名單。一共有7人曾在衛福部列管期間從部桃出院，6、8、10、12、13、18、19日各有1人出院返回台北。余燦華表示，現階段衛生局先透過電話通知了解，確認是否有同住者、陪病者，衛生局也會在今天開立隔離通知書。而12號前出院的民眾，雖然已經超過14天，但仍要進行7天自主健康管理，若居家隔離期已過，外出仍要戴口罩、避免出入公眾場所、有症況也要通報。衛生局也提醒，民眾若違反居家隔離規定外出，會被罰20萬到100萬元。
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