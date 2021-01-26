考察中捷機廠新軸心組裝　議員：恐怕「做辛酸」

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民進黨團總召謝明源指出，今到現場不但看不到新軸心的檢驗報告之外，中捷公司一再強調「優化軸心及新設計」，但是對於過去為何斷裂問題並沒有清楚解釋說明。而當黨團議員對軸心斷裂以及責任歸屬提出質疑時，中捷的態度如同以往持續甩鍋，軸心斷裂的問題至今還沒讓川崎、北捷、中捷三方獲得共識，把所有的重點都放在新軸心的優化，難道就能夠確保問題不再發生，讓台中市民能夠真的安心乘車？
國民黨團書記長陳政顯表示，現場進行檢視後，就設計與組裝提出疑問，並責成台中捷運公司，應請北捷與日本川崎公司儘速就議員提問予以回覆，經測試無虞後再上線營運，要讓民眾搭得心安。
陳政顯表示，依照北捷與川崎公司目前的說法是組裝有問題，但若設計沒問題，為什麼要改設計，顯然川崎的設計有問題，中捷與中市府應該要請北捷徹底釐清此疑問。
議員賴佳微表示，如果原來的整體設計沒問題，何必再換新的軸心設計？今中捷董事長在回答黨團議員質疑時，甚至表示不排除組裝也有問題。如果真正造成中捷軸心斷裂的問題沒有被找出，而只是不停的針對軸心要如何優化，難道就能夠真正解決問題？
議員張耀中表示，新的軸心設計在國際上並沒有太多實例，連負責的北捷也沒有車廂是用相同的設計，為什麼就要台中市的捷運先用？之前北捷提到川崎公司說在國際上實際運用的案例，但具體是哪個地方到現在卻提不出來。而中捷公司對於讓台中市民變成白老鼠這件事對北捷或是川崎公司難道連一聲都不敢吭？
李中議員說，川崎公司過去替日本JR與華盛頓捷運系統設計過許多車廂，川崎公司理論上應該在這些設計基礎上，專門為台中捷運設計更好的軸心，為什麼會發生其他運轉中車廂沒有的斷裂事件，川崎公司與北捷應該要說清楚設計與驗收標準。
賴義鍠議員表示，現場組裝時，相關人員的施工姿勢無法符合人體工學，日本川崎公司的組裝SOP設計似有問題，且現場進行彈簧加壓時，竟然是用尺量測，而不是用紅外線精準測量，這實在是落後的作業。
民進黨團議員表示，中捷公司一再強調新軸心可以承受垂直正負6度、水平正負23度，現場也安排人員操作千斤頂。但當捷運實際在運行時產生的作用力以及高速行駛中遇到坡度與彎度，在這樣不同的環境因素之下，新軸心承受的壓力與模擬的測試是否能相比擬？對此捷運公司應提出說明，目前所做的所有測試是否足夠，去確保新的軸心的強度是充足的。
台中捷運公司表示，根據川崎重工的調查報告，牽引器軸心應有垂直正負6度、水平正負23度的活動空間，但牽引器無法在垂直方向正確的運動，造成軸心上下反覆撓曲疲勞斷裂。另外，經第三方公正單位檢驗結果，軸心的降伏強度、抗拉強度與硬度均不符合設計標準，因此川崎重工提出改善軸心設計，並建立適當的工作程序、調整標準等，避免再發生問題。
川崎重工表示，新軸心設計經過全方位檢視，在既有設計上進行改善，除了強度符合設計標準，因舊軸心不易操作調整，新設計讓組裝程序更明確，容易操作調整，避免組裝不良，也不會在螺牙上產生應力集中點。此外，川崎重工也提出3年長期監測計畫，列車安裝新軸心後，在3個月、6個月、1年、2年及3年皆會進廠檢測，檢測期間若有任何問題，川崎重工會負完全責任。
中捷公司指出，因改善後新軸心設計與舊軸心略有不同，組裝程序必須隨之調整，廠商強調這次改善作業能讓工作人員清楚判斷組裝與調整是否正確；另外，完成安裝新軸心的列車必須進行300公里正線運轉測試，18列車軸心組裝作業預計2月2日完成，2月9日完成正線運轉測試，包含1月26日在正線測試的3列，目前已合計完成9列，為全車隊的半數，全車隊完成正線測試後，2月20日前將擇一列車完成載重運轉測試。