迎接農曆春節連假 交通部航港局春節連續假期疏運計畫
記者黃守作／高雄報導
2021-01-26 15:46:04
交通部航港局自即日起，執行春節連續假期疏運計畫，針對乘客落實體溫監測及配戴口罩之防疫措施。
交通部航港局南部航務中心表示，110年春節連續假期將屆，為疏運返鄉的離島居民及大量出遊的旅客，已完成2月9日至2月17日計9天的連假疏運計畫，除規劃台灣本島與離島間9條航線開航1031航次，提供22萬5302人次運能外，並協調郵輪及高速船業者，推出郵輪「春節返鄉小旅行」及新闢安平-澎湖航線，提供旅客出遊新選擇。航港局南部航務中心強調，為防範新冠肺炎疫情、確保乘船旅客安全，全力配合中央流行疫情指揮中心落實各式船舶與海運場站的防疫工作，亦針對搭乘旅客人數較多的郵輪，自即日起實施載客人數減少30%、暫停1個月交換船員及提高清潔消毒頻率等防疫措施，並於連假前全面抽查載客船舶的防疫工作與動力、逃生設備，俾使民眾安心搭船、快樂出遊。航港局南部航務中心指出，春節連假出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，已依交通部指示，將強化防疫列為此次疏運工作的最高指導原則，除持續擴大宣導進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、配合量測體溫，及乘船民眾應攜帶身分證件，於登船前提供查驗等措施，並積極督導場站與船舶管理單位，提高清潔消毒頻率，以杜絕傳染途徑。