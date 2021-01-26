台灣燈會停辦、牛年小提燈照送 觀光局曝國旅補助新方案
記者陳致宇／台北報導
2021-01-26 15:37:38｜2021-01-26 15:37:41
因新冠肺炎疫情影響，交通部宣布今年台灣燈會停辦，不過觀光局長張錫聰今（ 26 ）日指出，目前牛年小提燈已經製作完畢，後續會找機會發放給民眾，也會把一部分使用在國際行銷上，另外考量不少參展燈飾都已經開始製作，未來也會將這些燈飾配合觀光局推廣活動展示。
觀光局每年都會製作小提燈發送給民眾，觀光局長張錫聰表示，今年小提燈已經製作完畢，會再找機會發送的民眾，另外一部分則會用於國際行銷使用，詳細方案還在研擬中；至於原本要參展的燈飾，由於不少藝術家、設計師已經開始製作，會讓他們將作品完成，觀光局未來會配合推廣活動展出。另外受疫情影響之下，去年來台國際觀光客銳減至 137.7 萬人次，其中有 100 多萬人是在第一季、疫情爆發以前來台，張錫聰認為，今年樂觀值不高，預估每個月僅有約 2 萬旅客人次來台，且都不是觀光目的，全年旅客人次應該會在 100 萬以下，但還要視後期國境解封程度而定。至於觀光局為刺激國旅推出春節疏運孝親專案，反應不如預期， 2 億元的預算目前只用不到 3,000 萬元，是否會再推出其他國旅補助計畫？交通部長林佳龍說，目前已經在評估中，會再與府院提出建議，並看孝親專案預算的結餘，研究如何振興觀光產業。