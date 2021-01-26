屏東監理站提醒民眾常見違規地雷區 不小心會受罰
記者黃正忠／屏東報導
2021-01-26 16:29:00
屏東監理站提醒道路用路民眾，在年節重點交通疏導，路上常見到的網狀線，道路使用人知道不能臨時停車嗎？常看到有些駕駛人在停等紅燈時，車子就停在網狀線上，此違規行為可處300到600元罰鍰，屏東縣去年舉發該類型的違規件數達1萬356件，駕駛人不可不慎。
依據道路交通標誌標線號誌設置規則第173條：「網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，防止交通阻塞。」，網狀線通常劃設在無紅綠燈的路口，主要目的是保持路口淨空，確保其它路口車輛進出時，不被其他停靠的車輛堵住，維持交通順暢。屏東監理站表示，有些駕駛人似乎不知道網狀線的用意，常見有些駕駛人會在前方車輛停等紅燈狀態下，繼續貼緊前方車輛後方，而車子就停在網狀線上，此類違規案件，大多是遭到後車以行車紀錄器拍攝違規畫面向警方檢舉，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可處300到600元罰鍰。屏東監理站站長洪美芳說，為維護交通秩序及確保用路人安全，駕駛人應遵守道路交通標誌(線)、號誌的指示，隨時注意車前狀況以免受罰。