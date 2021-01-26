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屏東監理站提醒民眾常見違規地雷區　不小心會受罰

記者黃正忠／屏東報導

2021-01-26 16:29:00

屏東監理站提醒民眾常見違規地雷區　一不小心可會受罰
▲一般道路上常看到的網狀線，是用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車防止交通阻塞，主要目的是保持路口淨空，確保其它路口車輛進出時，不被其他停靠的車輛堵住，維持交通順暢。（圖／屏東監理站提供, 2021.01.26）
屏東監理站提醒道路用路民眾，在年節重點交通疏導，路上常見到的網狀線，道路使用人知道不能臨時停車嗎？常看到有些駕駛人在停等紅燈時，車子就停在網狀線上，此違規行為可處300到600元罰鍰，屏東縣去年舉發該類型的違規件數達1萬356件，駕駛人不可不慎。
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▲車子就停在網狀線上，此違規行為可處300到600元罰鍰，屏東縣去年舉發該類型的違規件數達1萬356件，駕駛人不可不慎。（圖／屏東監理站提供,
▲車子就停在網狀線上，此違規行為可處300到600元罰鍰，屏東縣去年舉發該類型的違規件數達1萬356件，駕駛人不可不慎。（圖／屏東監理站提供, 2021.01.26）
依據道路交通標誌標線號誌設置規則第173條：「網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，防止交通阻塞。」，網狀線通常劃設在無紅綠燈的路口，主要目的是保持路口淨空，確保其它路口車輛進出時，不被其他停靠的車輛堵住，維持交通順暢。
屏東監理站表示，有些駕駛人似乎不知道網狀線的用意，常見有些駕駛人會在前方車輛停等紅燈狀態下，繼續貼緊前方車輛後方，而車子就停在網狀線上，此類違規案件，大多是遭到後車以行車紀錄器拍攝違規畫面向警方檢舉，若經查證屬實，依據道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款規定，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可處300到600元罰鍰。
屏東監理站站長洪美芳說，為維護交通秩序及確保用路人安全，駕駛人應遵守道路交通標誌(線)、號誌的指示，隨時注意車前狀況以免受罰。
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