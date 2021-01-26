讓視障朋友通行無礙台南路口有聲交通號誌將再增設四處

台南市政府交通局於去（109）年擴大範圍完成新營火車站前圓環、安平區永華路與建平路口等12處口所建置新式智慧有聲號誌後，陸續至各視障團體辦理使用說明會，請視障朋友與專業定向師進行現場測試及體驗，並將測試結果反饋交通局作為本市未來精進的方向，今年預計再增設4處新式智慧有聲號誌，也呼籲用路人行經該路口時能多點耐心，讓視障朋友安心通過馬路。

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台南市長黃偉哲表示，市府一直朝向提供視障朋友更友善交通環境方向努力，透過建置新式智慧有聲號誌，改善路口無障礙環境，並輔助定向師教導視障朋友通過路口，增進視障朋友無障礙用路品質。台南市在建置智慧有聲號誌的路口是依據使用者（視障團體及定向師）需求導向選定，他呼籲所有用路人在行經此處路口時，能耐心等候禮讓視障朋友優先通過。











交通局局長王銘德表示，新式智慧有聲號誌能讓視障朋友了解路口環境，現在燈號及其剩餘綠燈秒數等通過路口所需資訊，除了過去傳統式聲音告知外，還可透過手機App開啟藍牙連結路口的行人號誌，當感應到視障朋友抵達路口時就能自動定位，自動語音播報路名，紅綠燈剩餘秒數等資訊，並配合增設路口導引標線等設施來引導視障朋友安全通過馬路。



▲總統教育獎得主陳椘芸(左)與母親金筱真對於台南市有聲智慧交通號誌表示高度肯定（圖／記者林怡孜攝，2021,01,26）





總統教育獎得主陳椘芸是一名視障人士，她的母親金筱真同時也是全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得主，兩人特別錄製一段談話於今日記者會發表。金筱真與女兒親身體驗了台南視障友善號誌，對於該設施的便利性給予正面肯定，希望台南市政府能持續擴大建置新式智慧有聲號誌，並進一步推廣到全國各縣市。視障朋友蓮蕙蘭也發表感言，她表示因路口導盲磚建構不是很完善，讓她無法安心走出家門，總是沒有安全感，現在有了有聲號誌，加上導盲犬的導引，出門對她而言已不再是困難。





交通局表示，視障友善號誌已設置12處路口，分別為新營區新營火車站圓環、民治路與府西路口、民治路與健康路口、安平區永華路二段與建平路口、東區小 東路與勝利路口、小東路與林森路口、前鋒路與大學路西段口、中西區中山路focus百貨前、火車站圓環與中山路及成功路口、五妃街與健康路一段170巷口、 健康路一段體育路口。110年將再依視障團體所提柳營奇美醫院、永康奇美醫院、安南醫院、郭綜合醫院等4處較急迫的地點增設智慧有聲號誌，後續將持續蒐 集視障朋友需求擴大設置。