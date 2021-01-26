NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

成本連「搭景」都不夠！國片導演竟一舉入圍國際影展

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-26 17:36:34

▲《伏魔殿》一舉入圍國際影展。（圖／車庫）
▲《伏魔殿》一舉入圍國際影展。（圖／車庫）
以台灣宗教乩身為題材的國片《伏魔殿》，是新銳導演王逸帆的作品，創新的題材與大膽的拍攝手法，一舉獲得「2020台北電影獎」的動作設計獎及最佳造型設計獎提名，更跨出國境，登上「西班牙錫切斯奇幻影展」，讓世界看見台灣獨特的本土味。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《伏魔殿》由林道禹、林幻夢露主演，兩人詮釋魔君轉世的狂傲殺氣，以及高難度動作戲。劇情講述魔君轉世的太保（林道禹  飾），與同為魔君轉世的阿輕（林幻夢露  飾），兩人為了逃出命運的輪迴，一路對抗敵人終於殺出伏魔殿。
▲▼《伏魔殿》拍攝成本超低。（圖／車庫）
▲▼《伏魔殿》拍攝成本超低。（圖／車庫）
▲▼《伏魔殿》拍攝成本超低。（圖／車庫）
導演王逸帆去年才以《逃出立法院》入圍「第57屆金馬獎」，但《伏魔殿》卻更讓他傷透腦筋，因為該片拍攝前期並沒有那麼順利，光是預算就讓他頭痛，當時預算抓250萬元的他表示：「當時輔導金150萬，加上自己統一發票中獎200元，還是差了99萬9千8百元。」

王逸帆更被笑說150萬不要說《伏魔殿》，連搭出「茶水間」的景都不夠，最後是導演自己再掏腰包50萬元，才拍攝完成，對此王逸帆也笑說：「就報復性投資啊！《伏魔殿》對我來說是很酷的片子，做的時候很開心，也可以去做些比較具有實驗性質的剪接。」
 
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
31.25%68.75%
2021-01-26-2021-02-01

部桃確診人數持續增加中，您會不會擔心疫情再擴大？

擔心
不擔心
62.44%37.56%
2021-01-20-2021-01-26
即時
推薦閱讀