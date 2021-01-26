成本連「搭景」都不夠！國片導演竟一舉入圍國際影展

以台灣宗教乩身為題材的國片《伏魔殿》，是新銳導演王逸帆的作品，創新的題材與大膽的拍攝手法，一舉獲得「2020台北電影獎」的動作設計獎及最佳造型設計獎提名，更跨出國境，登上「西班牙錫切斯奇幻影展」，讓世界看見台灣獨特的本土味。

我是廣告 請繼續往下閱讀

《伏魔殿》由林道禹、林幻夢露主演，兩人詮釋魔君轉世的狂傲殺氣，以及高難度動作戲。劇情講述魔君轉世的太保（林道禹 飾），與同為魔君轉世的阿輕（林幻夢露 飾），兩人為了逃出命運的輪迴，一路對抗敵人終於殺出伏魔殿。

▲▼《伏魔殿》拍攝成本超低。（圖／車庫）

導演王逸帆去年才以《逃出立法院》入圍「第57屆金馬獎」，但《伏魔殿》卻更讓他傷透腦筋，因為該片拍攝前期並沒有那麼順利，光是預算就讓他頭痛，當時預算抓250萬元的他表示：「當時輔導金150萬，加上自己統一發票中獎200元，還是差了99萬9千8百元。」

王逸帆更被笑說150萬不要說《伏魔殿》，連搭出「茶水間」的景都不夠，最後是導演自己再掏腰包50萬元，才拍攝完成，對此王逸帆也笑說：「就報復性投資啊！《伏魔殿》對我來說是很酷的片子，做的時候很開心，也可以去做些比較具有實驗性質的剪接。」