橘子嘉年華預熱直播試手氣　三創最高20%回饋再抽PS5

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1月29日至1月31日「橘子嘉年華」實體活動正式展開：29日由國民老婆泱泱與微笑女神林真亦打先鋒，Cosplay《天堂M》英雄角色PK人氣；來到會場的玩家，只要完成《新楓之谷》通關任務，可免費玩高人氣皮卡啾轉蛋機，完成任務再天天抽GASH萬元點數、菇菇寶貝與零用金；《龍之谷：新世界》六米高黑龍-卡拉斯首次現身再送限量紅包。
另外，只要分享活動網頁GASH點數100點天天抽，捕捉野生「橘子嘉年華」廣告燈箱車就送beanfun!能量水瓶。同時，即日起橘子支付攜手三創生活全館10%回饋，活動期間實體展覽加碼升級20%回饋，消費再抽PS5。而即日起至1月31日，到遊戲橘子(原：beanfun!遊戲)簽到簿簽到，可免費兌換50、100三創生活點數、遊戲虛寶、零用金、樂豆點等豐富獎勵，簽越多，送越大！
而嘉年華預熱活動28日開跑，直播《食在好好運宵夜大亂鬥》邀請陳零九同台女友呼呼，偕同星座老師Misa、命理專家謝沅瑾老師線上「抽盲盒」試手氣，並剖析2021流年運勢；現場也走起吃播路線大啖美食，刷留言還能搶拿橘子支付提供的限量$100宵夜購物金！
1月29日(五)將邀請《跑跑卡丁車》傳奇車手爆哥、朔月與神秘嘉賓同台，共同揪跑全新主題賽道奧林帕斯，並首度公開神話級新車克洛諾斯X，同上達標除全服派發虛寶，直播期間也將隨機於聊天室派發阿緹密斯X、克洛諾斯X等限量車款。
1月30日(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第二季決戰，將邀請球Z、小屁轉播講解，共同見證最強血盟誕生。同達標除全服派獎，轉播過程中將隨機派發高級變身抽卡包等虛寶。
1月31日(日)《新楓之谷》最香主持組合解婕翎、阿樂將與瘋狂老爹、阿法、宇正與艾希等資深玩家共同試玩改版地圖賽拉斯，並全台首度揭開新職業-墨玄神秘面紗。四天直播期間，beanfun!將天天發出最高$6,666零用金寶箱，留言通關密語可拿GASH折價券、鎖定神秘LiveCode再拿限量加碼好康。
而「橘子嘉年華」實體展區將於1月29日至1月31日盛大展開，開幕當日國民老婆泱泱與微笑女神林真亦將Cosplay《天堂M》英雄角色PK人氣；《天堂M》KOL玩家小屁﹑DingDing與令狐沖爺爺將擔任三日關主，現場PVP挑戰即可獲得限量周邊，預測旗幟戰菁英賽第二季最強血盟再抽虛寶。
《龍之谷：新世界》六米高黑龍-卡拉斯首次現身於三創生活市民廣場，完成副本挑戰再送限量紅包與虛寶。《新楓之谷》在三天展期內推出超高人氣皮卡啾轉蛋機，登入beanfun!並完成通關即可獲得免費轉蛋與獨家贈品。
另外，遊戲橘子旗下多款遊戲亦接續改版，迎戰寒假旺季，更在活動祭出許多好康活動，包括：《新龍之谷》將於1月26日改版，重製超人氣角色「瑪奇娜」的「機甲獸孃」二轉職業，並邀請實況主兼COSER－魔理花與玩家進行互動，可獲得限量「十週年紀念角色立牌」及「橘子嘉年華龍谷禮盒(魔理花的祝福)」等虛寶。
《CSO絕對武力》將於2月8日改版、推出全新史詩年槍，並特別邀請神秘金曲新人獻唱全新CSO主題曲，改版後加入的新玩家還有機會抽iPhone12，現場則舉辦「IG神槍手募集活動」發送1500份新年福袋虛寶、上傳IG限動tag @cso_tw再抽500樂豆點。
《跑跑卡丁車》開放全新神話車款「克洛諾斯Ｘ」體驗，可隨機獲得限量車子虛寶序號；《月光雕刻師》舉辦「飛向月光」系列活動，參與活動即可獲得「道具掉落增加藥劑(7天) 」及「女神的祝福(7天)」，打卡留言加碼再抽「傳說三階」武器箱及裝備箱；《魔力寶貝M》現場和「純白嚇人箱」拍照打卡送虛寶。
《艾爾之光》開放現場體驗新職業「諾亞」，放送「諾亞1支線紀念明信片」及「全職業大師海報」實體周邊；《新瑪奇》舉辦「魔法陣設計活動」送出「聖誕羊駝」、「慶典搗蛋鬼殭屍寶寶」、「瞬間移動妖魔哨子」等裝飾道具；集結遊戲橘子旗下10大端遊、手遊，帶給全台玩家最豐富的2021「橘子嘉年華」。
娛樂電商有閑除首創的「線上抽盲盒」持續加溫，搭配ACG重鎮三創生活與玩家需求，更推出首個跨IP實體盲盒販賣機，集結共15款IP、近20種盲盒商品組合，參與活動最高可獲$5,000有閑商城抵用券；橘子支付除於即日起至展期間推出10%-20%的三創生活全館消費回饋、消費再抽PS5外，更與館內知名動漫展演廳KIRABASE合作，邀請旗下偶像服務員親臨現場，全館消費滿額即可兌換餐點兌換券。
實體展區期間，GASH商城與三創生活及館內品牌攜手，投入三創生活點數、GASH點數與遊戲虛寶，活動期間於三創消費滿額或購買GASH活動商品，即可至GASH攤位兌換GASH點數30點與三創生活點數200點，再抽GASH女神轉盤最高10,000點GASH點數、《新楓之谷》菇菇寶貝玩偶與羅技電競商品等好禮。
行動生活入口beanfun!看好三創生活ACG族群眾多，除推出三創限定寶箱天天送PS5，亦舉辦闖關活動，將送出萬元手機、beanfun!口罩與水壺提袋等好禮；參加遊戲攤位活動前，請先下載beanfun!，以加速獎項兌換時間。
除豐富線下活動，beanfun!內遊戲服務，更首度舉辦「年終加碼虛寶瘋搶」免抽直送好康活動，1月31日週日 20:21起，限時1小時，將免費送出天堂M、新楓之谷、月光雕刻師、新龍之谷、魔力寶貝M、新瑪奇、CSO絕對武力、與召喚圖板等八款超人氣遊戲、破萬份遊戲虛寶！以上2021「橘子嘉年華」所有相關活動與獎勵發送條件，請參考活動現場、遊戲官網等詳細活動說明。
為照顧活動期間早起玩家，1月29日至1月31日將提前於09:00在三創生活市民大道廣場設置早鳥優先排隊區，限量前200名玩家於完成相關防疫措施，即可於11:00營業時間後優先入場。