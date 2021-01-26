藝人、品牌全力參戰蝦皮「直播盛典」　觀看人次年增7倍

回顧2020年，蝦皮購物在短短一年內創下相較2019年成長了7倍以上的直播觀看紀錄，顯見直播已成功顛覆消費者對於購物、消費習慣、娛樂的想像！購物平台業者觀察到網路購物模式會隨著消費者需求不斷進化，再加上疫情的推動，蝦皮購物打造的直播提供用戶更直觀即時的「互動式消費體驗」，透過充滿娛樂性的內容規劃，帶給用戶全新的購物體驗！承接2020的直播飆速，蝦皮購物將於1/27日農曆年前推出最狂「直播盛典」，破天荒集結近30組知名藝人及品牌，不僅要爭奪消費者的關注和訂單，也為進站看直播的消費者，把年終獎金變大包！

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蝦皮購物超狂直播盛典將於1月27日隆重登場，攜手Miu 朱俐靜、G.O.F、林可彤、夏語心等近30位藝人及網紅加入直播戰場，展開用戶眼球和訂單的爭奪戰！另外更邀請資生堂、Adidas、快車肉乾等破50大知名品牌，共同參戰為期6小時不間斷、共25場的直播馬拉松！各大品牌紛紛獻上超殺優惠，春節必備伴手禮快車肉乾驚爆７折起，除夕圍爐夯品海底撈湯底99元銅板價，SKll、雅詩蘭黛等各大專櫃美妝更下殺55折起。為了讓用戶看直播的同時也能輕鬆買、無負擔，蝦皮購物再加碼祭出從1月25日至1月27日看直播天天0元免運、狂撒總額破百萬元的購物金等必搶優惠，保證直播盛典秒秒精彩、分分優惠！

最狂直播盛典邀請近30組藝人、偶像女團、網紅等輪番接力在直播盛典主舞台獻上精彩表演，不但大方抽出限量499元超高購物金，還串場介紹各項精選特殺商品。只要收看直播並投票選出心中偶像人氣獎，就有機會獲得藝人Miu 朱俐靜抽出的iPhone 12 mini；蝦皮購物獨家再加碼，即日起至各品類直播點選「提醒我」，就有機會拚手氣抽到AKB48 Team TP豪獎iPhone 12！全台最大直播慶典、最豐富的節目內容、最優惠的商品，千萬不可錯過！











蝦皮直播盛典攜手破50大知名品牌祭出破百萬購物金、折扣碼 天天看直播再享0元免運

蝦皮購物打造2021年開春最大規模直播盛典，祭出0元免運再送破百萬購物金、折扣碼等的必搶優惠攻略：

1/25、1/26──暖身直播瘋撒券、全面優惠8折起，20:00整點再送限量0元免運券

1/27直播盛典──00、12、15、20、21整點開撒0元免運券，再豪送滿399元折60元現金折價券



蝦皮購物直播盛典連續6小時必看官方直播，不能錯過的手刀必搶秘笈：

16:00—白蘭氏伴手禮下殺5折，養生五味子芝麻錠增量組1,320元，送禮自用兩相宜

17:00—新年穿新衣新鞋，祖雄帶貨4折起，UA Rival Fleece連帽長袖帽T 38折只要$999元

18:00—夏語心解析12星座神美妝優惠 3折起，雅詩蘭黛特潤超導修護露100ML僅 3,399元

19:00—過年採購首選鮮綠生活，牛轉食運4折起，牛轉乾坤吉祥年菜組5道優惠價1,688元

20:00—蝦皮超市限時搶限量7折券，盛香珍 豐葵香瓜子桶200元有找

21:00—人人喜愛的蝦拚Good價王，可青、高以馨陪你猜出最低價，看直播搶標再抽蝦皮超市、完美日記等多項品牌好禮



蝦皮直播盛典連結：

https://shopee.tw/m/livefestival