慢箋網路預約戶外領藥　免進醫院快速方便

因應新冠肺炎疫情嚴峻，高醫明（27）日起提供戶外慢性病處方箋「預約領藥」服務，民眾只要網路預約慢性病處方箋領藥，攜帶健保卡及慢性處方箋，即可免進醫院領藥。另外，現場不提供開車領藥服務，民眾需自行步行前往「藥來速慢箋預約領藥窗口」領藥，窗口設在自由路大門外的警衛室旁。

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高醫藥學部主任王雅玲表示，民眾只要進入「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」網站，或手機APP操作本院「慢性病處方箋領藥預約系統」，預約慢箋第2次或第3次領藥日期，即可在預約領藥日當天的開放時間至戶外領藥處領藥。

▲「藥來速慢箋預約領藥窗口」設在自由路大門外的警衛室旁。（圖／高醫提供）

呂英豪副主任表示，疫情期間，高醫配合中央指揮中心的防疫政策，除加強宣導民眾戴口罩、勤洗手外，也呼籲民眾非必要減少進出醫院，但對於許多慢性病患者來說，「領藥」卻是固定不得不到醫院的原因。為了減少防疫期間民眾進入醫院次數、降低院內病人流動人數，並且節省民眾停車、步行與等候時間，特地開放戶外預約領藥服務。