與台中立委拋燃煤除役表　蔡其昌：非台中市長前哨站

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蔡其昌所提的主決議指出，建請行政院要求經濟部督導台電，一、除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫；二、未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除(無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機)現有兩部燃煤機組，以達成早一天燃氣、少一天燃煤；三、台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，在2035年實現。
蔡其昌表示，他提主決議並非與國民黨對抗，也不是幫台電講話、站在行政部門立場發言，更非是台中市長前哨站，「大家想多了」，他是希望能解決問題，化解台電、台中市府僵局。
蔡其昌強調，若問題一天不解決，台中鄉親必定承受一天燃煤苦果，台電去年6度提出燃氣機組增設案，都被台中市府卡住，他的訴求很簡單，就是早一天燃氣、少一天燃煤，呼籲盧市長別卡住燃氣機組興建案。
蔡其昌向盧秀燕喊話，盼能共同支持主決議，若無法讓燃氣機組興建，只會讓燃煤繼續燒，應放下成見、藍綠一起合作，共同督促台電，屆時市民就會看見減碳藍圖。
洪申翰指出，有坊間質疑非核家園後恐更空污家園，但不是真實陳述，在空污排放量部分，近年已經少一半，但作為執政黨立委還不是很滿意，因此希望能盡速完成能源轉型、降低空污；陳秀寳則說，沿海居民期盼改善空污，改用燃氣改善生活品質。
何欣純向盧秀燕呼籲，光靠政治計算、政治口水無法解決空污問題，應理性討論、還給中部乾淨空氣，也期盼市府別卡關，讓配套措施盡速完成。
新聞來源為Newtalk 新頭殼