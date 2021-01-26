雞皮疙瘩掉滿地！青峰獻唱「逼哭」導演程偉豪

電影《緝魂》發布電影主題曲《不苦》的

官方歌詞版

MV，該曲由「音樂精靈」許哲珮作曲、《緝魂》導演程偉豪填詞，金曲最佳男歌手吳青峰深情獻唱，程偉豪也坦言，第一次聽到青峰演唱的版本時，立刻被他的聲音所感動，甚至邊聽邊哭。

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這是程偉豪首度嘗試獨立填詞，他花了一些時間去構思，但僅用兩個晚上時間便完成《不苦》歌詞，他將自己真實生命體悟化作文字，富有禪詩意境的歌詞句句發人省思，他解釋其實想表達佛教所說的「人生八苦」，藉此去傳達電影《緝魂》中所欲傳達的：「人生再苦，有你的陪伴就不苦；因為有愛，愛勝過浮屠。」

▲▼青峰（上圖）演唱《緝魂》電影主題曲 《不苦》 。（圖／青峰臉書）

程偉豪說：「一直都很喜歡青峰的獨特聲線，陰柔卻帶有溫暖的『靈魂感』，有種舒服的穿透力，和電影想傳達的非常符合。」而在青峰獨特空靈嗓音的詮釋下，讓程偉豪聽完他唱《不苦》，忍不住讚嘆：「真的是雞皮疙瘩掉滿地！」還坦言自己當下簡直是邊聽邊哭。

吳青峰也表示：「沒想過可以唱到導演的詞，還可以唱到許哲珮的曲，覺得十分榮幸。」青峰也透露，早在《太空人》專輯時，就萌生想跟程偉豪合作的念頭，這次兩人首度合作相當順利，他也讚賞說：「因為詞跟曲相當貼切，讓我很快就可以進入歌曲的情緒裡。」