美國客句句美言大讚峇里島　竟一秒惹怒當地人還被遣返！

峇里島是許多人心中的度假天堂，一名旅居峇里島的美國人近日就在推特上列出搬到峇里島的種種好處，更大讚這裡「友善LGBT」群體，言論被控與現實脫節引發不少當地網友不滿，後來更被翻出她違反旅遊簽證賺錢、散播不實資訊，引發軒然大波。峇里島當局表示，她違反移民法規並「散播造成社會不安的言輪」，將等待被遣返。

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一名住在峇里島的美國客克里斯汀（Kristen Gray）近日在推特上大讚在峇里島可以「用低成本過高貴的生活」，表示自己過去在洛杉磯每月花1,300美元（約新台幣36,401元）租一間小套房，到了峇里島卻可以用400美金（約新台幣11,200元）租到一間超大樹屋。她並列出搬到峇里島居住的好處，包括「安全」、「生活成本低」、「友善LGBTQ」等。

▲一名旅居峇里島的美國人近日就在推特上列出搬到峇里島的種種好處，更大讚這裡「友善LGBT」群體，言論被控與現實脫節引發不少當地網友不滿。（圖／翻攝自推特）

也有不少網友指出，峇里島當地人對於諸如克里斯汀等經濟條件優越的外國人大批湧入的問題已經長年不滿，因為這導致當地物價、房價變高，在當地社會形成一股「新上流階級（new upper class）」盡享特權，不僅使經濟相對弱勢的峇里島居民物質生活更加艱難，也會出現峇里島人為了討生活被迫學英文等現象，長久以往導致當地文化也受到排擠，宛如「經濟／文化殖民」。





網友@debatante表示：「（克里斯汀）基本上就是利用西方人的優勢來到亞洲國家過上流階層的生活，而峇里島當地人只能被迫幫你掃地清房子」。





針對「友善LGBTQ」的言論，也有一名印尼酷兒網友表示根本不屬實，因為當地LGBT群體依然受到法律壓迫，讓他至今仍害怕被起訴而不敢出櫃。





除了爭議言論外，Kristen Gray 也被發現販賣電子書、提供外國客前往峇里島的旅遊諮詢，違反旅遊簽證不可賺錢的規定。印尼法律人權部（Law and Human Rights Ministry）部長 Jamaruli Manihuruk 表示：「經調查，這位美國公民觸犯相關移民法規」。

當局表示克里斯汀「散播令公眾不安的言論」又觸法，因此目前已經將人送往移民署收容所，等待班機遣返。當局也表示，克里斯汀被遣返後6個月內不得再入境峇里島。