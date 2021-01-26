新光三越進駐東區？吳昕陽低調但透露「結盟走出去」

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其中也加大力道在線上與電商的部分，近一年下來，疫情也推升APP平台以及自家電子支付的使用人數，目前全台共有240萬卡友，其中有140萬（占6成）是APP會員，而140萬APP會員中又有5成會使用自家SKM PAY。而同時，各店的改裝動作沒有停歇，持續針對趨勢做出變化，讓消費者與百貨的虛與實更加黏著。
新光三越強調，百貨已不再只是購物的場所，還可能是社交、聚會、學習的重要場所，因此打破過去百貨講求的坪效，讓出更多空間讓消費者有體驗的機會。像是A8兒童館，改裝升級設置了戶外FUN電公園、城市小農與共學玩體驗。A9引進結合電音、暗黑空間及拳擊潮流元素的拳擊健身品牌。新光三越高層指出，「先集客才是最重要的，否則再高的坪效都沒有用」。
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，去年受到疫情影響，真的很辛苦，但所幸下半年消費力道回溫，去年業績也超越了前年成績。面對新一年展望，由於疫情仍未減，他強調還有2500個專櫃員工與2600位員工要顧，安全絕對是首要，也給消費者值得信賴安心的環境。
在經營部分，他則透露即便疫情仍在，但今年開始「會走出去」，不排除異業結盟與品牌結盟，其中旗下的beauty STAGE美麗台購物網將開實體店面，預計首間會在台中店，但之後規劃朝其他商場或電商平台進駐，若再加上集團內的影城、法雅客等，購物娛樂一手包，有非常多的可能性。
由於日前市場傳出新光三越可能進駐正義國宅大樓都更案 Diamond Towers，為此，吳昕陽並未證實，僅說光是去年就有20個案子在談，東區是很有發展空間，但他四兩撥千金說「有好消息會再跟大家公布」。問他心目中好的百貨公司是什麼樣子？他則說「要沒有壓力」，看來未來若開拓新店點，體驗型、滿足消費者訴求將是重點。