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部桃染疫風暴！陸軍33化學兵群支援桃園大湳市場消毒

記者呂炯昌/綜合報導

2021-01-26 17:53:56｜2021-01-26 17:55:14

▲陸軍第六軍團33化學兵群共同針對大湳市場周邊社區街道環境、公共區域等進行第二波消毒作業。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第六軍團33化學兵群共同針對大湳市場周邊社區街道環境、公共區域等進行第二波消毒作業。（圖／軍聞社提供）
衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，共造成15人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心除下令擴大隔離外，桃園市政府也宣布全市360處公共設施消毒。陸軍再度派出化學兵群，協助桃園市政府消毒防疫。
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陸軍33化學兵群今（26）日下午出動重型消毒車2輛、MDS106輕型消毒器1具、背負式消毒器12具等機具，在指揮官帶領下，與環保局、清潔隊合作，並以桃園市大成國小為中心，對大勇里等鄰里執行消毒作業，置重點於大湳市場等確診者曾經過的地方加強消毒，保障國人安全。
本次執行消毒任務的呂侑芯上士表示，這次是她第一次執行防疫消毒作業的任務，對於能來到這裡貢獻自己的心力，為民眾服務，她感到十分榮幸及開心。期間，延途民眾對正在執行消毒作業的官兵鼓勵打氣，感謝他們對民眾健康的付出。民眾陳小姐表示，去年化學兵部隊就曾經來過鄰里消毒，這次疫情嚴重之際，再次看到化學兵部隊，除了覺得安心，也希望官兵們能保重身體，大家一起來抗「疫」。

桃園市長鄭文燦今日下午前往桃市八德區，視察大湳市場周邊里環境擴大消毒情形。鄭文燦表示，為因應案889及案890等兩個確診案例足跡在八德密度較高，環保局防疫消毒大隊目前已針對各足跡地點優先完成消毒工作，而為確保社區安全，市府決定擴大消毒範圍，與陸軍第六軍團33化學兵群共同針對大湳市場周邊社區街道環境、公共區域等進行第二波消毒作業，將社區環境可能受到汙染的風險降至最低，請市民朋友放心。

▲陸軍第六軍團33化學兵群協助桃園市政府街道環境、公共區域等進行消毒作業。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第六軍團33化學兵群協助桃園市政府街道環境、公共區域等進行消毒作業。（圖／軍聞社提供）
 
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