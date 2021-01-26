部桃染疫風暴！陸軍33化學兵群支援桃園大湳市場消毒

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本次執行消毒任務的呂侑芯上士表示，這次是她第一次執行防疫消毒作業的任務，對於能來到這裡貢獻自己的心力，為民眾服務，她感到十分榮幸及開心。期間，延途民眾對正在執行消毒作業的官兵鼓勵打氣，感謝他們對民眾健康的付出。民眾陳小姐表示，去年化學兵部隊就曾經來過鄰里消毒，這次疫情嚴重之際，再次看到化學兵部隊，除了覺得安心，也希望官兵們能保重身體，大家一起來抗「疫」。
桃園市長鄭文燦今日下午前往桃市八德區，視察大湳市場周邊里環境擴大消毒情形。鄭文燦表示，為因應案889及案890等兩個確診案例足跡在八德密度較高，環保局防疫消毒大隊目前已針對各足跡地點優先完成消毒工作，而為確保社區安全，市府決定擴大消毒範圍，與陸軍第六軍團33化學兵群共同針對大湳市場周邊社區街道環境、公共區域等進行第二波消毒作業，將社區環境可能受到汙染的風險降至最低，請市民朋友放心。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。