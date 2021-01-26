新光金總座吳欣儒曾是籃球隊　3個孩子的媽這樣過新年

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雖然會中都是以視訊方式進行，但畢竟第一次與媒體有約，在接近尾聲時，吳欣儒與董事長許澎、發言人資深副總經理徐順鋆仍一同現身會場，吳欣儒除了與媒體談到新光金展望，也暢談她的興趣與育兒經。
許澎也表示，最近因疫情升溫，大家心理壓力大，雖然改用視訊方式進行，視訊隔層紗，但這樣大家的安全與健康比較有保障。他還說很多人覺得新冠肺炎可能沒那麼快結束，即便疫苗一直出來，病毒變形也快，恐怕透過視訊開會討論，將可能成為日常生活常態，今年底前可能都不會好轉。
不過，隨著農曆新年將至，吳欣儒也被問到過年有什麼出遊計畫？她說因為疫情關係也不能去哪裡，她已買了很多桌遊，打算在家陪3個小孩玩桌遊。雖然她已生了3個小孩，2男1女，但因最小目前只有4歲，她說「在家比較方便」。被問到為什麼會買桌遊？她透露，從小就有玩桌遊的習慣，而且策略類及益智類都有玩，屆時也會看年齡層與朋友，選擇適合一起玩的桌遊。
過年除了打算與小孩在家玩桌遊之外，生3個小孩身材依舊保持苗條的她，也因身高優勢，在高中時期被老師選入籃球隊，而且還是打中鋒。問她喜不喜歡打籃球？她說還OK，對於自己最好的紀錄，她笑稱「沒有紀錄，太久以前不記得了」，但現在還是有人會找她打球，只是「現在這年紀，就是投投籃」。
由於桃園醫院群聚感染擴大，也讓防疫保單熱賣。因應全民防疫需求，其實去年4月新光人壽也推出防疫商品，即1年期住院日額健康保險，具備法定傳染住院關懷加倍特色，去年4月至7月銷售破2萬5000件，預計今年1月29日將再開放銷售。
新光金今日也宣布，為鼓勵新鮮人勇於面對挑戰，3月起陸續在全台進行數十場校園徵才活動，首場台大校園徵才3月13日登場，今年預計大舉增才近4000人，新光金暨各子公司預計召募3500名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才，還有超過400位內勤各類專業職缺。此外，也將培訓100位儲備業務主管及MA管理精英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢。