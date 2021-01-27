年前大掃除　清潔用品選的好才能事半功倍

過年即將快要到來！台灣人有年前大掃除的習慣，不少家庭會開始購買「清潔用品」，市面上如洗碗精、洗衣精、地板清潔劑、浴室清潔劑、廚房清潔劑等清潔用品，都是維護居家生活的大功臣，而上百種的品項與品牌，要如何挑選最適合自己的清潔用品呢？尤其在疫情嚴峻的當下，國外又有變種病毒虎視眈眈，全球防疫意識更加提升，而你我更得將基本的個人清潔，列為防疫的首要重點。

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美國知名品牌「高樂氏」 襲捲台灣清潔用品市場

根據統計，有96%的使用者會到大賣場購買，只有少數會在藥妝店、便利商店等通路購買；而品牌之多，會選擇購買的原因大多來自於親友介紹，再來才是電視廣告及媒體報導和社群媒體，然而來自美國的高樂氏CLOROX擁有廣大愛用者，產品主力為「居家清潔」，系列產品還有分為居家、廚房、浴廁清潔使用；主要的特色在產品全都是美國製造且原裝進口，經美國EPA研究證實，以居家殺菌濕紙巾、萬用強力去污清潔劑、馬桶殺菌清潔凝膠的消毒液體與物件接觸並保持濕潤四分鐘，可對抗環境中的病毒，標榜殺菌效果達99.9%。



▲來自美國的高樂氏CLOROX是年前最好的掃除清潔用品，讓家中無菌又乾淨。（圖／高樂氏官網）

居家殺菌濕紙巾高效能 不抗菌可是不買的哦





標榜有抗菌功能的濕紙巾百百種，你有偏好哪一款品牌嗎？來自美國的知名清潔品牌高樂式CLOROX「居家殺菌濕紙巾」不只獲得美國環保署認證，更不必擔心抹布沒洗乾淨造成交叉感染，且高樂式一用即丟的抗菌濕紙巾的方便性，成了婆婆媽媽的首選，不過要注意的是，產品說明有提醒，居家清潔用的濕紙巾不適合人類肌膚，使用前還是要詳閱說明。



▲高樂氏「居家殺菌濕紙巾」殺菌99.9%，隨手擦保持乾淨。（圖／記者鄭志宏攝）

「居家殺菌濕紙巾」在賣場有販售35片裝和 加大型75片裝，共有3種不同的味道「檸檬香、清新香及柑橘香」，圓筒外型包裝特色之一就是「抽取方便」隨抽隨擦，非常即時；第二項特色就是「好擦拭」；第三項是「好丟棄」隨擦隨丟，可以避免交叉感染，降低接觸感染機會。





由於這款濕紙巾較薄，油膩的流理台和牆壁，只要輕輕擦拭，就可以回到原本的潔淨，基於這樣方便的產品，實是在要好好推薦，因為這款濕紙巾回購率超級高。



▲使用「居家殺菌濕紙巾」實測結果，不僅髒污可以輕易去除，還有效殺菌。（圖／記者鄭志宏攝）

浴廁清潔不馬虎 殺菌效果99.9%





一般市面上的清潔劑幾乎都含有部份的化學成份，天然配方的品項製造較少，一般在超市、藥局、量販店等處皆有販賣，類型五花八門，如何選定目標可說是門學問。而高樂氏CLOROX「浴室除垢清潔劑」，去污力超強，有三段式噴頭，不管是噴在洗水台、地磚發霉或是白垢，也都可以輕易清除，也都可以在10分鐘內讓浴室變的有香味不刺鼻，帶有薄荷、柑橘或玫瑰等香氛的款式在除臭之餘，亦可為廁所空間增添清新舒適感喔。





另一項利器就是「馬桶殺菌清潔凝膠」外觀和一般馬桶清潔劑相同，唯一不同是，這款馬桶殺菌清潔凝膠是有點膠稠狀，直接可以深入馬桶不易清洗的地方，放置約5分鐘，直接沖水，馬桶異味立刻全部不見，氣味變的好聞多了。





消除陳年老垢 靠萬用強力去污清潔劑





「萬用強力去污清潔劑」被稱為廚房的「去污神器」，有時候我們做菜的料理台，通常做完菜後只做簡單的擦拭，但日子久了就會藏污納垢，在掃除的前夕，使用這款高樂氏CLOROX「萬用強力去污清潔劑」只要噴上靜待10到15分鐘後直用清水沖洗擦拭，不僅可以殺菌清潔，也可以立即看出效果。



▲高樂氏CLOROX「萬用強力去污清潔劑」噴頭相當安全，防止小朋友誤噴。（圖／記者鄭志宏攝）

另外愛喝咖啡或果汁的人，如果桌上沾到咖啡漬或其他油漬，沒有立即擦拭，很容易造成沾黏的情況，「萬用強力去污清潔劑」輕輕一噴，10秒鐘就可以擦拭乾淨，相當方便。老舊公寓的20年髒污也可以使用「萬用強力去污清潔劑」迅速向髒污說掰掰，回到最初的潔白，除霉效果一級棒。



▲使用過高樂氏CLOROX「萬用強力去污清潔劑」，可以擦去陳年的浴缸髒污，把乾淨還給家裡。（圖／記者鄭志宏攝）

賣場及各大通路都有販售 發票登錄抽大獎

別以為居家清潔都必須仰賴家庭主婦，現在會做家事的男性才是走向完美先生的首要步驟，但在做家事之前，先學會挑選最好的清潔用品，能夠事半功倍。現在只要在1月1日開始至2月16前在「PChome」、「博客來」、「momo購物」及「Yahoo購物中心」等虛擬通路和實體通路「全聯」、「頂好」、「愛買」、「家樂福」、「大潤發」、「Jasons」、「CitySuper」等地方單筆購買高樂氏CLOROX各項產品，在活動官網上登錄發票，就有機會抽中iPhone 12Pro 128G、SONY PlayStation 5、任天堂 Switch等大獎。

