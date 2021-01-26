新北原喊500人匡列 北市發言人：此時最不該恐嚇民眾
記者丁上程/台北報導
2021-01-26 18:18:31｜2021-01-26 20:04:31
新冠肺炎疫情2021年起，因為衛福部桃園醫院傳出院內感染，導致在台灣逐漸升溫。衛福部長陳時中24日晚間也宣布，擴大匡列部桃相關人士居家隔離。而昨天（25日）上午，新北市長侯友宜在接受媒體訪問時，表示考量到新北與桃園彼此是「共同生活圈」，預計匡列人數恐怕會多達400到500人。不過時至中午，新北衛生局方面也做出更新，表示中央僅通知30人在新北；而截至今天（26日）為止，也僅只有38人遭到匡列。對此台北市政府發言人陳智菡就表示，「在中央都還沒明確說出匡列人數之前，自己就先去評估可能10倍以上數字，這樣是不是有點恐嚇民眾？」
陳智菡在接受媒體訪問時，表示質疑「超前部署在這時機點是否適當？」陳智菡強調，「目前中央流行疫情指揮中心評估，台灣還未達到社區不明感染源。」陳智菡說，「沒有直接需要停辦社區活動的風險等級，其他地方還沒有中央下令就直接停辦，其實對市民、店家來說可能都是一種困擾」。而針對侯友宜日前受訪時，表示預計匡列人數恐怕會多達400到500人，不過新北衛生局又改口只有30多人，陳智菡也強調，有些東西「真的太超超超超前部署」，「在中央都還沒明確說出匡列人數之前，自己就先去評估可能10倍以上數字，這樣是不是有點恐嚇民眾？」