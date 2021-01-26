P聯盟／進攻防守一手掌握 富邦曾祥鈞預約最佳新秀
運動中心/綜合報導
2021-01-26 18:41:27｜2021-01-26 18:54:42
富邦勇士年輕好手曾祥鈞開季至今表現出色，不論是進攻還是防守都能為球隊做出貢獻，近期曾祥鈞的扣籃還常常被剪進聯盟十大好球，如此強勢的演出彷彿是在向其他新秀宣示，他已經預約本季最佳新秀的頭銜。
1/24(日)富邦勇士客場挑戰領航猿，曾祥鈞一開賽就展現強烈的存在感，開賽就連拿五分，其中還包括一次精采的雙手暴扣。回頭防守時還賞給領航猿洋將沃倫（Willie Warren)一記麻辣鍋，比賽來到第三節曾祥鈞又出來搶版面，用「大猩猩灌籃」的方式將球塞進籃框，這三個精采PLAY實在很難讓人相信曾祥鈞只是個菜鳥。身高200公分的曾祥鈞從學生時代就備受期待，高中時期曾以「乙組球員」的身份入選U18亞青國手，現在已經是中華隊不可或缺的內線戰力。
能在人才濟濟的富邦勇士得到場均超過20分鐘的上場時間，就可以看出總教練許晉哲對曾祥鈞的期待，他也用優異的表現來回應教練團的信任。
受到疫情影響，許多旅外好手都投入P.LEAGUE+戰場，讓這場「最佳新秀爭奪戰」競爭格外激烈，但也點燃每位年輕球員的鬥志。