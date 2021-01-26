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哥吉拉「大戰」金剛！2大怪獸打到香港難分難解

記者翁新涵/綜合報導

2021-01-26 23:40:00

▲《哥吉拉大戰金剛》終於曝光預告片。（圖／華納兄弟）
▲《哥吉拉大戰金剛》終於曝光預告片。（圖／華納兄弟）
萬眾期待的電影《哥吉拉大戰金剛》，終於釋出官方預告，片中可以看到，哥吉拉從海面霸氣衝出，與體型相當的金剛用力揮拳，彼此互相咆哮怒吼，展開正面對決，搭上超燃的背景音樂，令人熱血沸騰！而畫面背景又多是香港風景，讓亞洲觀眾更多了一份親切感。
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《哥吉拉大戰金剛》講述2個神級巨獸，展開史詩般的殊死一戰，當傳奇正面對決時，世界的命運危在旦夕。金剛與牠的保護者，踏上危險的旅程，尋找牠真正的家園，同行的還有吉雅，這名年輕的小孤女，與金剛間有著獨特且強大的聯繫。但他們意外地與憤怒的哥吉拉狹路相逢，並在全球引發一片腥風血雨。
▲《哥吉拉大戰金剛》展開腥風血雨。（圖／《哥吉拉大戰金剛》劇照）
▲《哥吉拉大戰金剛》展開腥風血雨。（圖／《哥吉拉大戰金剛》劇照）
在2分26秒的預告中，可以看到哥吉拉和金剛選擇在香港決鬥，香港上空出現多處爆炸，之後鏡頭一轉就見到市民四處逃竄，還可以看到香港知名的海山樓，另外一個景點中環也入鏡，哥吉拉和金剛更選在這個地點進行第2回合大決戰。

▲小栗旬後方的大螢幕疑似劇透。（圖／《哥吉拉大戰金剛》劇照）
▲小栗旬後方的大螢幕疑似劇透。（圖／《哥吉拉大戰金剛》劇照）
此外，眼尖的網友也很關心、首次演出好萊塢電影的日本男星小栗旬，他雖然只在預告中一閃而過，但他後方的大螢幕疑似劇透，內容顯示了哥吉拉的圖像，而且還附有數據，這讓網友猜測，他莫非是控制「機械哥吉拉」的幕後黑手。
 
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