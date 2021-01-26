柯文哲：每週本土確診15例異地辦公 1000例以上停班停課
記者丁上程/台北報導
2021-01-26 18:52:32｜2021-01-26 18:54:40
針對新冠肺炎疫情，因為衛福部桃園醫院院內感染而持續升溫，各縣市政府也開始針對疫情作出相關因應措施。相較各縣市動作頻頻，台北市長柯文哲則似乎以靜待變，不僅強調按照北市府認定的標準，現階段不需要提升防疫等級，今天（26日）下午也在臉書上PO文，公布去年10月制定的防疫三階段：「1例本土不明感染源，停辦或管制多人活動」、「每週新增15例以上本土確診個案，場館關閉並啟動異地或居家辦公」、「短時間內北市出現1000例以上，將停班停課」。
「面對市政，沒有統計，就沒有統治；面對疫情，沒有數據，就難以控制。」柯文哲說，「指揮中心週日晚間宣布，要擴大居家隔離匡列名單之後，台灣各縣市都繃緊神經，準備與時間賽跑，台北市也準備啟動各項應變計畫。」柯文哲表示，原本從部桃轉院至台北轄下醫院的病患已有44人，擴大匡列後，北市也有7人被納入匡列，「現階段已經立即發布隔離通知書，並且一併調查是否有其他符合條件的居家隔離者」。柯文哲也強調，早在去年十月，台北市就制定防疫三階段：只要出現例不明感染源的本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等等，將停辦或進行管制；如果每週新增15例以上的確診個案 ，場館關閉並啟動異地或居家辦公；若短時間內台北市出現1000例以上的個案，市府會採取更大規模的停班、停課及相關管制措施。「確切資訊、適當部署、STEP BY STEP，我們將戰勝疫情！」