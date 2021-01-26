綠委林俊憲助理曾赴部桃陪病！立院再增1名自主隔離職員
記者林莞茜/綜合報導
2021-01-26 19:07:13｜2021-01-26 19:16:55
今（26）日傳出立法院有收發室女職員因同住家人曾赴部桃探病，因此請假自主隔離，晚間再傳出民進黨立委林俊憲的助理，也曾於匡列時間內到過部桃照顧住院家屬，由於符合中央流行疫情擴大匡列範圍，因此主動申報在家自主隔離。
為因應部立桃園醫院爆發院內群聚感染，指揮中心日前宣布，擴大居家隔離對象至1月6日至1月19日曾至部桃探病或陪病者，估計約有近5000人會匡列，繼上午傳出立法院收發室有女職員曾赴部逃探病主動請假，自主隔離後，林俊憲辦公室在今日晚間發出聲明表示，其辦公室一名助理同仁曾於1月11日至1月22日期間至部立桃園醫院照顧住院家屬，但並非連續每日至醫院探視，匡列期間共進出醫院3至4次，因此該助理於24日晚間指揮中心宣布擴大隔離範圍後，便向辦公室主動通報符合居家隔離身份，開始自主隔離。林俊憲辦公室稱已於接獲消息後進行消毒作業，並通報立法院人事處，後續也將會全力配合指揮中心作業。此外，林俊憲辦公室補充表示，該名同仁每日皆有自主量測體溫回報辦公室，目前一切正常。
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