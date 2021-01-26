與部桃化療姑姑接觸！她誠實回報　媽反罵：你害到更多人

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而24日公司主管詢問內部是否有相關接觸、陪同者時，原PO也主動告知1月6日至19日之間有到部桃化療的姑姑曾與她有密切接觸關係，主管接著則回應將會進行後續通報，也叮嚀原PO別擔心，只要記得隨時戴著口罩、勤洗手和不准出門。沒想到當她將通報公司這件事告訴媽媽時，原PO媽媽卻說她這樣的行為「會害到更多人」，更辯稱「這是顧全大局，何況姑姑不是陽性，沒關係的」。
根據原PO提供的對話訊息，原來媽媽是擔心家中生意會受到影響，「已近過年了，市場的人都想賺年錢，這下有多大影響你知道嗎？整個市場都不能營業，會被恨死！」，但這種說法原PO完全不能認同，只見她氣憤的回應「好一個顧全大局，政府知情不報，你們只會該該叫！好了不想講了！」。
此外，原PO還補充解釋媽媽似乎有意要和姑姑串供，致電公司表示女兒回報訊息的是假的，這些舉止也讓她相當傻眼，更不禁質疑是否自己做錯了「這社會到底怎麼了？誰可以告訴我？顧全大局的我不懂事？」。不過文章曝光後，網友們也紛紛勸慰她其實是做出正確的決定「拜託要通報！ 我家也是做菜市場的，根本一堆人不戴口罩，客人跟攤商都沒戴」、「不要理你媽，一定要說」、「要是你們真的不小心中鏢，讓防疫破口變得更大，絕對會成為千古罪人」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。