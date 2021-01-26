與部桃化療姑姑接觸！她誠實回報　媽反罵：你害到更多人

部立桃園醫院院內群聚感染事件持續擴大，指揮中心預計擴大匡列出沒部桃民眾與病患，人數粗估也將近高達5千人。但近日有一名女網友就因為誠實通告自己屬於擴大匡列的其中一員，卻反遭家人斥責，更被媽媽以不懂為家人著想痛罵「會害到更多人」，事後更聽到家人打算串供隱瞞接觸史。事件曝光讓不少網友全氣炸，紛紛鼓勵原PO做對了。

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昨（25）日這名女網友在社群論壇《Dcard》上分享整起事件經過，她無奈表示不解自己為何生長在這種家庭，透露曾到部桃化療的姑姑日前與家人吃過飯，當時原PO開始健康自主管理，「我大部分時間都在房間，但是有幾次還是有跟姑姑接觸到，有跟她在餐桌上碰到」。

而24日公司主管詢問內部是否有相關接觸、陪同者時，原PO也主動告知1月6日至19日之間有到部桃化療的姑姑曾與她有密切接觸關係，主管接著則回應將會進行後續通報，也叮嚀原PO別擔心，只要記得隨時戴著口罩、勤洗手和不准出門。沒想到當她將通報公司這件事告訴媽媽時，原PO媽媽卻說她這樣的行為「會害到更多人」，更辯稱「這是顧全大局，何況姑姑不是陽性，沒關係的」。

▲媽媽對女兒的做法相當不滿。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO提供的對話訊息，原來媽媽是擔心家中生意會受到影響，「已近過年了，市場的人都想賺年錢，這下有多大影響你知道嗎？整個市場都不能營業，會被恨死！」，但這種說法原PO完全不能認同，只見她氣憤的回應「好一個顧全大局，政府知情不報，你們只會該該叫！好了不想講了！」。

▲媽媽告訴她這種「自私」行為會害整個市場無法好好賺過年。（圖／翻攝自Dcard）

此外，原PO還補充解釋媽媽似乎有意要和姑姑串供，致電公司表示女兒回報訊息的是假的，這些舉止也讓她相當傻眼，更不禁質疑是否自己做錯了「這社會到底怎麼了？誰可以告訴我？顧全大局的我不懂事？」。不過文章曝光後，網友們也紛紛勸慰她其實是做出正確的決定「拜託要通報！ 我家也是做菜市場的，根本一堆人不戴口罩，客人跟攤商都沒戴」、「不要理你媽，一定要說」、「要是你們真的不小心中鏢，讓防疫破口變得更大，絕對會成為千古罪人」。（編輯：楊智傑）