女友急著結婚？陳柏霖給「5字」透露心情

37歲的陳柏霖，身兼演員、潮牌藝術總監、電影製作公司老闆等多重身分，即使去年一整年因為疫情減少出國，他在台灣依舊工作滿檔，今（26）日更以知名咖啡品牌代言人身分，出席記者會與媒體見面，但大家更關心的是，陳柏霖和女友庭萱，到底什麼時候要結婚？

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由於去年有不少藝人結婚生子，而且陳柏霖和庭萱從2013年開始拍拖到現在，也已經很久了，兩人是不是有可能步入婚姻呢？陳柏霖笑笑說：「我不知道，看感覺，時間到了大家就會收到消息。」但媒體繼續追問，結婚生子是人生計畫之一嗎？他說：「會有，但不是計畫的計畫，還是要看感覺。」當被問到女友會不會急著結婚呢？他依舊說：「還好，再看看。」對戀情保護到家。

▲▼陳柏霖對於戀情保護到家，相當謹慎。（圖／記者林柏年攝）

本身是咖啡愛好者的陳柏霖也提到，自己常常一天會喝2杯咖啡，還在記者會現場，親自手沖咖啡為上班族打氣。而他手上目前則有多個案子，正在進行前置作業，並預告今年下半年，會有全新作品跟影迷見面。