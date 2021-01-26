取消婚禮！黃子佼婚宴不辦了　道歉老婆：有遺憾要告訴我

藝人黃子佼和孟耿如去年3月登記結婚，原定去年4月要舉辦婚宴，無奈因為疫情只好延期至今年5月，不過今（26）日黃子佼在臉書上宣布，700人的婚宴因為疫情難預期仍有風險，和老婆討論後還是決定取消，改成4桌的家宴。

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黃子佼在臉書上宣布，為了顧全大局原定5月的婚宴，因賓客超過700多人，與其一直觀望疫情，一顆心懸著，不如先放下，「我們倆決定，取消大婚禮，僅4桌家宴。」至於相關的婚紗照及影片5月會在臉書上公布，飯店的部分黃子佼也已經簽了場地放棄書，他也感謝伴郎、伴娘，主持人等好友相挺。

▲黃子佼（左）、孟耿如決定把婚禮取消。（圖 / 黃子佼臉書）

最後，黃子佼也向老婆孟耿如道歉，「抱歉我無法給妳大婚宴，感恩妳體諒，現在時刻是7：20整，妳生日日子，也是妻愛你。」並貼出與孟耿如對話，坦言「沒有給老婆應該盛大婚宴很抱歉，如果你有遺憾一定要告訴我」，孟耿如直言「目前沒有感到遺憾，如果以後老了想補辦再說」，甜蜜的夫妻情羨煞許多人。

▲黃子佼貼出與老婆對話。（圖 / 黃子佼臉書）

黃子佼臉書全文：

！公告！





親朋好友們





媒體朋友們





疫情難預期





為顧全大局





七百人婚宴





數十人迎娶





雖然是五月





仍然有風險





一顆心懸著





不如先放下





我們倆決定





取消大婚禮





僅四桌家宴





相關的影片





相關婚紗照





五月貼臉書





飯店的部分





謝謝大幫忙





我已簽妥了





場地放棄書





婚顧與側拍





就縮小規模





迷你執行完





市集的部分





也許另行辦





你也能參與





伴郎伴娘團





樂手主持人





媒體接待員





伴手禮贊助





迎娶車贊助





喜帖的贊助





在此謝謝了





你們的義氣





我們會記住





最後謝老婆





抱歉我無法





給妳大婚宴





感恩妳體諒





現在時刻是





７：２０整





妳生日日子





也是妻愛你