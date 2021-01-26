桃園女接衛生所來電嚇壞！一聽真相秒安心：差點就領10萬

衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，至今共造成15人確診新冠肺炎，指揮中心預計擴大匡列5000名相關接觸者居家隔離，也造成不少桃園民眾人心惶惶，擔心相關單位通知自己有染疫可能。今（26）日下午就有名男網友在臉書社團《爆怨公社》分享自己的姊姊突然接到來自桃園衛生所的電話，結果對方來電的用意卻讓她直喊「差點精神耗弱」，真相超展開讓不少網友也笑翻。

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這名住在桃園的女子是男網友的姊姊，今日下午2點初接到了來自桃園衛生所的來電，當下這名女子只感到腦袋一片空白，擔心自己會被要求隔離或自主管理，甚至擔心自己採檢後會有陽性反應，「還以為我們被匡列了！」。

沒想到衛生所來電只是要提醒原PO姊姊「可以去做乳房攝影健康檢查」，對話過程也讓全家人鬆了一口氣，原PO更忍不住大笑表示「我桃園的姊姊說衛生局害她精神衰弱，叫我來抱怨一下」，許多網友看完也紛紛表示自己遇過類似經驗「我下午也接到了，結果是我老大五歲疫苗還沒打」、「真的，我媽接到，嚇昏了，問題我們又沒去醫院」。

▲住桃園的姊姊傳來的訊息讓全家又擔心又好笑。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

不過疫情當前許多民眾也特別謹慎防疫，有網友就無奈表示「問題是她敢去醫院嗎」、「等疫情過了再去檢查吧！」、「幸好沒事，差一點就中10萬了」、「差點500變10萬」、「現在哪敢去啊」、「只能說大家出入要小心，戴口罩最重要」、「現在出門去哪都得擔心了」。（編輯：楊智傑）