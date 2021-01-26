寒冬送暖 議員王威元媒合好友贈街友1200份便當餐券
記者陳志仁/新北報導
2021-01-26 23:41:18｜2021-01-26 23:46:09
新北市議員王威元為響應好日子愛心大平台，媒合三蘆區中小學家長協會、榮華連鎖企業及多美麗家族等，提供1200張便當兌換券，捐給新北市人安平安站和街友外展中心，希望在寒流來襲時，街友隨時都能享用一頓豐盛且溫暖的便當。
王威元表示，近來幾波寒流，看到社會局、各區公所和街友外展中心、志工團隊等關懷街友，連市長侯友宜、副市長謝政達都親自帶隊夜訪；因此，在與幾位好友商談後，獲得全力支持，決定以捐贈便當兌換券的方式，讓街友可拿著餐券直接到榮華連鎖便當店去兌領，以解決三餐溫飽。新北市政府社會局長張錦麗指出，近日疫情升溫，為避免群聚，市長侯友宜對於老人共餐有新的指示，捐贈餐券，剛好可兼顧防疫的需求，而1200張便當兌換券中的1000張交由新北市人安平安站，另200張贈予街友外展中心；人安站長張子文說，代表所有街友和弱勢家戶感謝議員及善心捐贈的企業和廠商，在疫情和寒冬的雙重夾擊下，帶來一顆顆溫暖的心。
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