台中「孕婦護理師」堅守體溫站！他轟沒良心遭全場怒打臉

衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，醫護人員站在防疫第一線與疫情作戰同時，不少民眾也紛紛關注醫護的福利、工作時數等權益。不過日前有民眾前往台中某醫院，意外發現門口體溫檢測站的駐守護理師竟然是「孕婦」，當下氣得拍下照片更PO上臉書匿名粉專「靠北護理師」大罵有沒有良心，豈料畫面曝光後網有反砲轟他搞不清狀況「這是涼缺！」，直言原PO想太多是「正義魔人」。

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原PO在臉書匿名粉專「靠北護理師」發文指出，日前他到台中某醫院時發現，負責大門口防疫體溫檢測站的護理師是一名孕婦，負責坐在監測站上透過儀器監測出入人員的體溫，而拍下這個畫面的網友也在發文中痛罵「這是哪個單位啊？怎麼會叫孕婦站體溫站？有沒有良心」。

▲原PO這篇投稿掀起眾人熱議。（圖／翻攝自臉書匿名粉專「靠北護理師」）

不過這篇投稿曝光後也掀起民眾討論，有許多網友也跳出來反嗆原PO是「正義魔人」，紛紛留言指出這項工作已經算是負擔較輕的了，「孕婦還是可以工作啊，不要小看孕婦護理師喔」、「又不是篩檢站，這算是涼缺了」、「這是最正確的調度，有何不可呢？」、「就都是坐著啊，不好嗎？還是說孕婦應該多走動？」、「依照原po邏輯，這個時期所有的孕婦都應該在家休息！」。

此外，也有不少護理師同行就出面解釋「如果是我，我才不要在臨床跑動腦，我要去量體溫」、「量體溫很難嗎？我在ICU翻身、洗澡、CPR照樣來」，另外也有該院的醫護同事留言澄清，「體溫站都是輪流的，還可以坐著」，更補充解釋「這只是因應防疫才有的…大家應該把防疫做好才是重點！」。（編輯：楊智傑）