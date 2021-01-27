疫情如長壽劇步步驚心！醫曝網友「創意劇名」盼早日落幕

部立桃園醫院群聚感染擴大，民眾無不戒慎，各界都不敢掉以輕心。對此，重症醫師陳志金在臉書形容，新冠肺炎疫情就像一齣「長壽劇」，劇情詭譎多變、步步驚心，最怕的還是深夜加演場！他並分享了網友們為這齣戲取的「創意劇名」，希望疫情可以早點落幕。

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陳志金發文表示，大家追劇也追快1年了！每天快到下午2點時，大家心裡總是忐忑不安，看到佳玲出場，大家滿心歡喜，看到上淳出場，大家滿臉愁容，心情有時候，就像洗三溫暖，最怕的，還是深夜加演場！

▲陳志金臉書貼文。（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金接著形容疫情就像「長壽劇」，有人說它「劇情詭譎多變、步步驚心」，又這麼多部會參加，是不是叫《部部驚心》？他並分享了網友的創意：《台灣零疫事件》、《等一個零咖啡》、《我們與零的距離》、《加零養成記》、《這一年 我們一起追的疫情》、《疫難忘》、《浪漫部長金時中》。





文末，陳志金直言「無論叫什麼名，大家都希望這齣堪稱收視率最高的長壽劇，能早日落幕，有個快樂結局！那麼，我們就應該一起來讓它有個happy ending。」（編輯：許苡晴）