外資賣股匯出不敵出口商拋匯！台幣再衝27字頭、升逾4角
記者顏真真/台北報導
2021-01-27 09:45:47
台北股、匯市今（27）日早盤同步走揚，台股大漲逾百點，新台幣兌美元亦再衝破28元大關，一度觸27.98元、強升4.3角，目前在27.985元震盪。
美國聯準會（Fed)）會議今日結束，市場預期將再強調現在談論放慢量化寬鬆步伐仍為時尚早，美元表現偏弱，亞洲主要貨幣韓元早盤升值，目前來到1103.40韓元兌1美元，日圓亦升值觸103.7日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價更大升182基點，來到6.4665價位，離岸人民幣在6.47價位震盪。至於新台幣匯率，雖然前一交易日回貶收在28.41元，但今日早盤止貶回升，以28.23元、升值1.8角開出，隨後再升破28元整數關卡，一度來到27.98元、強升4.3角，目前在27.985元震盪。匯銀人士分析，雖然外資在台股持續賣超，但資金匯出力道仍不敵出口商的拋匯狂潮，使得新台幣實質價位未能跌破28元關卡，28元整數關卡仍有龐大的美元賣壓待消化。不過，由於外資在台股轉買為賣，預料農曆春節封關前應該不會轉向，短線新台幣升值動能減弱，實質價位將在窄幅區間內盤整，實質交易區間可能在27.97元至28.02元。