台積電早盤下挫後回神 台股開高走高、NB族群亮眼
記者許家禎/台北報導
2021-01-27 09:50:27｜2021-01-27 09:51:38
美股昨（26）日走低，台北股市今（27）日開高走高，開盤漲52.91點，加權股價指數以15711.76點開出，隨後上攻至15837點附近，漲170多點。權值股台積電早盤雖一度來到盤下，但立即回神來到625元，漲幅1.2%。鴻海也漲逾1%，而今日NB族群亮眼，包括和碩、緯創、仁寶、華碩、宏碁都走揚，漲幅在2到8%。
美股道瓊指數下跌22.96點，或0.07%，收30937.04點；標普500指數下跌5.06點，或0.13%，收3850.30點；那斯達克指數下跌9.93點，或0.07%，收13626.07點；費城半導體指數下跌47.44點，或1.54%，收3031.77點。台積電ADR跌近3%，收126.65美元。台北股市今日開盤漲52.91點，加權股價指數以15711.76點開出。隨後回落後又走高，漲超過170點，上攻至15837點附近。權值股台積電早盤一度來到盤下，但610元有守，隨後回神來到625元，漲幅1.2%。鴻海也漲1.6%，來到124.5元。聯發科也強勢漲3.44%，來到900元。聯電同樣走揚，早盤漲1.8%，來到55.9元。日月光來到99.9元，漲幅1.2%。宏碁大漲8%，來到26.05元。華碩也漲2.2%，來到290.5元。和碩與緯創同樣上揚，各漲3.4%與3.8%。仁寶則漲3%以上。