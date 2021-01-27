各國都要台灣晶片！彭博：全球對台依賴程度已達危險等級

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《彭博社》報導指，汽車用晶片主要用於停車感應器及減少廢氣排放，過去台灣在世界經濟中的角色沒有受到太多的關注，直到最近汽車用晶片短缺，台灣的重要性才逐漸受到關注。德國福斯汽車（Volkswagen）、美國福特汽車（Ford）以及日本的豐田汽車（Toyota）皆因爲缺少晶片而減產或暫時閒置工廠，讓各國無法忽視台灣在半導體產業中的重要性。陷入困境的汽車大廠開始尋求政府的幫助，希望透過政府的力量向台灣、台積電提出增產的需求。
汽車大廠的需求凸顯台積電在技術進步快速的半導體產業中的地位，並同時賦予了台灣政府在世界經濟上的影響力。而且在美中大國競爭下，科技競爭的僵局尚未有緩解的跡象，川普政府在科技戰中禁止含有美國技術的晶片出口至中國。柏林智庫（Stiftung Neue Verantwortung）技術和地緣政治主任克雷恩豪斯 （Jan-Peter Kleinhans）指出，美國技術研發晶片，並外包製造的商業模式，讓台灣成為半導體產業鏈上最關鍵的一環。
在耗能更少、功能更強大的晶片製造上，台積先進的技術難以取代，在產業鍊站穩腳步的同時，它也幫助台灣整個產業的發展，日月光（ASE Tech. Holdings）是世界數一數二的晶片組裝廠；聯發科（MediaTek）則是最大的智慧手機晶片供應商。
雖然台積電非常重要，但《彭博社》也指出，台灣不是半導體產業鍊唯一的參與者，美國仍然在晶片設計方面具有主導地位；荷蘭的艾司摩爾（ASML）壟斷了製造晶片的先進設備；日本則是相關機械、化學藥劑、矽片的主要供應來源。
去年川普政府在國會提出「美國晶片法案」（CHIPS for America Act）希望以政策優惠吸引半導體廠商進駐美國，川普政府也拉攏台積電在亞利桑那州建立價值120億美元的晶片廠，韓國三星電子（SAMSUNG）也隨後宣布計畫在德州投資100億美元設廠。
日本也希望台積電能夠在國內設廠，2020年1100億日圓（10億美元）加上今年900億日圓的研發預算可能部份用於投資台積電。日本經濟產業省官員西川和美表示，台積電在技術上越來越具主導地位，半導體產業的每個參與者都必須找到應對方式。
在美中貿易戰下重傷的中國，去年提出的「十四五」計畫，將晶片與其他關鍵技術列入重點發展項目，希望至2025年能夠提高國產晶片量。但《彭博社》報導分析指，這樣也難以消減台灣在半導體產業的重要性，比方說中芯先前就找了曾經於台積電任職的兩位高管：梁孟松與蔣尚義，可見中國仍在尋找科技產業的人才。
台積電也成為駭客攻擊的目標之一，網路安全公司杜浦數位安全公司（Team T5）注意到，在美國加強管制技術出口至中國的同時，對台灣的網路攻擊也明顯增加。分析師表示，雖然無法確定駭客攻擊來自中國，但他們的目標都是半導體產業。為因應駭客攻擊猖獗，台灣政府早在2018年提出約5億美元的計畫，提高半導體產業的網路安全。
法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）指出，台灣是中國安全政策的重心，但台灣在全球晶片供應鏈中具有重要戰略價值，保護世界上最先進的晶圓廠符合全世界的利益，這讓北京無法輕易進犯。
歐盟中國商會主席伍克（Joerg Wuttke），預期地緣政治可能導致晶片短缺的問題更加普遍。各國也意識到晶片過度依賴進口的問題，德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Marcon）2020年就發展歐洲自身的製造能力進行討論，歐盟希望能夠透過300億歐元的資金，提高歐洲在全球晶片市場的競爭力。