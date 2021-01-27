罷捷操作成政黨對決？許智傑：外人不要來鳳山吵
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-27 10:23:19｜2021-01-27 10:35:11
罷捷投票倒數計時，民進黨全力力挺黃捷「動起來」，綠營民代天天陪黃捷站路口，對於外界解讀罷捷變成政黨對決的戰場，台北市議員羅智強昨（26）日則是到罷捷總部助陣，鳳山區民進黨立委許智傑則認為，罷捷不是藍綠的對決，鳳山不是一個報復仇恨的城市，希望外來干預的人不要來鳳山這邊吵。
國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強昨日到罷捷總部，助陣罷捷聲勢，並向黃捷喊話八月反萊豬公投投下反對票的話，他就要給黃捷一個「讚」，但痛批總統蔡英文還有民進黨告訴民眾罷捷是所謂的仇恨動員，操作成政黨決戰，讓他聽不下去。黃捷認為，無論如何，鳳山的事情最後的結果一定都是由鳳山鄉親來做出選擇，在1月30日舉辦的公辦說明會上，也會向鳳山的鄉親報告這兩年問政的成果、為民服務的成果，相信在2月6日投票日，鳳山的鄉親一定會給予黃捷溫暖的支持，讓黃捷留在鳳山，繼續為鳳山的鄉親服務。
對於總統蔡英文下令民進黨全力立挺黃捷，被外界解讀這場罷捷選戰將變成藍綠政黨對決，民進黨立委許智傑則說，黃捷在鳳山的表現獲得很多鳳山人肯定，「不是政黨的對決、不是藍綠的對決」，希望外界要去製造變成藍綠對決的有心人士不要來鳳山吵，「大愛鳳山、幸福城市」，鳳山不是一個報復仇恨的城市，鳳山人不希望你們來這裡吵。許智傑表示，目前每天上下班都會有綠營民代排班和黃捷一起站路口，到了選舉的後期包括車隊、掃街、遊行、布條等很多的選舉動作，未來都會按照步調、全力衝刺，並會非常小心謹慎、全力以赴，相信一定會贏得最後的勝利，度過這個難關。