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回應「買菜說」爭議　吳斯懷：政府不能叫人隔離後就不管

記者吳承翰/綜合報導

2021-01-27 10:59:15｜2021-01-27 11:07:48

國民黨立委吳斯懷14日接受訪問時，面對中國大陸矮化王金平前往海峽論壇「求和說」，表示民眾不應把海峽論壇視為洪水猛獸。
▲國民黨立委吳斯懷日前針對大規模隔離，以買菜為例，認為家庭中經濟支柱若被隔離，政府應拿出配套幫忙他們家庭度過這14天家裡沒大人的處境。　（圖／資料照）
衛福部立桃園醫院隔離人數持續攀升，國民黨立法委員吳斯懷日前針對中央只隔離不配套，批評「隔離後誰上市場買菜」，引發輿論抨擊，認為吳在疫情加劇時還只顧著考慮菜要誰買。吳斯懷今（27）日強調隨著隔離規模擴大，被隔離的人代表的都是他們的家庭，當父母被隔離，家計、子女的照料又該誰來承擔，中央不能一句話要他們隔離，配套卻不幫忙想。
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吳斯懷指出，近來台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都有對中央隔離命令提出不同立場，代表地方政府執行起來，也發現有窒礙難行之處。
對於「買菜說」，吳斯懷指出居家隔離者有送餐服務，基本上隔離期間生活需求都能滿足，但都是針對「隔離者」，這些人年齡多半在青壯年，下有年幼子女、上有年邁長輩，在經濟、照護上都是家庭主力，過去人數不多時能請里長幫忙，現在人數增加，尤其在重災區桃園，一個里長可能要負責上百戶家庭，中央不能一句話要人去隔離，接著就什麼都不管了。

▲國民黨立委吳斯懷在桃園醫院爆發群聚感染時，就在辦公室外張貼挺醫護的紙張，強調他一直都力挺台灣防疫，但社會仍需不同的意見。　（圖／記者吳承翰攝
▲國民黨立委吳斯懷在桃園醫院爆發群聚感染時，就在辦公室外張貼挺醫護的紙張，強調他一直都力挺台灣防疫，但社會仍需不同的意見。　（圖／記者吳承翰攝 2021.01.27）
 
面對社會輿論撻伐，認為他是防疫豬隊友，吳斯懷重申肯定台灣防疫成功、力挺桃園醫院醫護人員的立場，他強調台灣是言論自由社會，政治人物不分藍綠，發言都會有正反兩面意見，對於外界批評他會拿出雅量去包容。
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