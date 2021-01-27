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SARS和平封院　蘇貞昌：記取教訓、非推卸責任怪來怪去

記者鄭宏斌／台北報導

2021-01-27 11:00:31

蘇貞昌視察視察春節國際包裹檢疫流程
▲對於2003年SARS疫情的和平醫院封院，行政院長蘇貞昌說，應該記取這個教訓，「而不是推卸責任，也不是怪來怪去」。（圖／記者鄭宏斌攝，2021.01.27）
2003年爆發SRAS疫情，當時的和平醫院封院政策至今仍有爭議，引發政壇口水戰。時任台北市長的前總統馬英九說是「中央下令，地方執行」，對此，行政院長蘇貞昌今（27）日受訪時說，應該記取這個教訓，「而不是推卸責任，也不是怪來怪去」。
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蘇貞昌上午視察春節國際包裹檢疫流程，會前受訪時針對當年的和平封院政策，他說，當年的SARS疫情，從和平醫院起來，擴及全國，成為最大的悲劇，犧牲了好多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大衝擊。大家應該記取這個教訓，就是所有的事情，都必須大家做好每一個工作，而不是推卸責任，也不是怪來怪去。
蘇貞昌也說，今天台灣的防疫能夠做得好，也就是記取教訓、肯定醫護人員，大家同舟一命，全國上下同心合力，中央地方一起努力，防疫到今天才能做到世界第一。

蘇貞昌說，現在國外疫情再起，大家更需要進一步來同心合力，像桃園在國際機場為全體國人守住第一線，也已經撐一年多，今天部立桃園醫院有狀況，全國大家都一起來為他們加油打氣。守住桃園、守住台灣，更不要陷入其他過去發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力，才能做到出來的成績，希望一起努力。

另外針對台北市長柯文哲開第一槍表示，若台北市超過千例就停班停課。蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心防疫一年多來做得很好，政府會依據各種狀況，隨時都會做出各種決定，希望全國同步，也希望不要有破口，大家一起加油。

蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫流程，關注非洲豬瘟的防堵。蘇貞昌指出，今天到郵件處理中心，一方面肯定鼓勵郵包處理人員的辛苦、給他們加油，同時也藉這個機會再一次呼籲國人同胞，千千萬萬不要有寄送任何有豬肉製品的郵包；如果有收到，也不要自己處理、隨便丟棄，應該要循SOP處理的管道。絕對不要讓非洲豬瘟進入臺灣，否則2年多來的好成績，2千多億的豬肉產業就會受到衝擊，請大家一起防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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