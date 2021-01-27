SARS和平封院　蘇貞昌：記取教訓、非推卸責任怪來怪去

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蘇貞昌也說，今天台灣的防疫能夠做得好，也就是記取教訓、肯定醫護人員，大家同舟一命，全國上下同心合力，中央地方一起努力，防疫到今天才能做到世界第一。
蘇貞昌說，現在國外疫情再起，大家更需要進一步來同心合力，像桃園在國際機場為全體國人守住第一線，也已經撐一年多，今天部立桃園醫院有狀況，全國大家都一起來為他們加油打氣。守住桃園、守住台灣，更不要陷入其他過去發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力，才能做到出來的成績，希望一起努力。
另外針對台北市長柯文哲開第一槍表示，若台北市超過千例就停班停課。蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心防疫一年多來做得很好，政府會依據各種狀況，隨時都會做出各種決定，希望全國同步，也希望不要有破口，大家一起加油。
蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫流程，關注非洲豬瘟的防堵。蘇貞昌指出，今天到郵件處理中心，一方面肯定鼓勵郵包處理人員的辛苦、給他們加油，同時也藉這個機會再一次呼籲國人同胞，千千萬萬不要有寄送任何有豬肉製品的郵包；如果有收到，也不要自己處理、隨便丟棄，應該要循SOP處理的管道。絕對不要讓非洲豬瘟進入臺灣，否則2年多來的好成績，2千多億的豬肉產業就會受到衝擊，請大家一起防疫。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。